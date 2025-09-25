मेरी मौत का षडयंत्र... Y+ सुरक्षा हटाने से भड़के पप्पू यादव, संजय-सम्राट पर बड़ा आरोप

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा कम कर दी गई है. एक महीने पहले ही उन्हें Y+ सुरक्षा दी गई थी. लेकिन अब राज्य में होने वाले चुनाव से ठीक पहले पप्पू यादव से Y+ सुरक्षा हटा ली गई है. अपनी सुरक्षा कम किए जाने को पप्पू यादव ने मौत का षडयंत्र बताया है. पप्पू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- एक महीना पहले हमें Y+ सुरक्षा दी गई. जिसे एक ही महीना में हटा ली गई. यह साजिश JDU के बिकाऊ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर रहे हैं!



पप्पू यादव ने संजय झा पर हमला करते हुए आगे लिखा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया है. नीतीश जी के बेटे निशांत जी की सियासी संभावना का सौदा कर सम्राट के लिए सत्ता की सीढ़ी बना रहा है.

दो बड़े नेता और दो अफसर मेरी मौत की साजिश रच रहेः पप्पू यादव

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि उसे पता है मैं भाजपाई को किसी भी कीमत पर बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा तो मेरी जान का सौदा कर रहा है. मेरे रहते सीमांचल, कोसी और मिथिला में BJP का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए दो बड़ा पॉलिटिशियन और दो बड़ा ऑफिसर मिलकर मेरी मौत का षड्यंत्र रच रहा है.

पप्पू यादव का पोस्ट.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली थी धमकी

मालूम हो कि पप्पू यादव को बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी धमकी मिली थी. हालांकि बाद में यह मामला कुछ और ही निकला था. अब पप्पू यादव ने खुद की सुरक्षा कम किए जाने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश के खास मंत्री संजय झा को लेकर बड़ा आरोप मढ़ा है.