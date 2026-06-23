भरत तिवारी एनकाउंटर को कांग्रेस ने किया खारिज, कहा- हत्या हुई है... DSP ने रची साजिश

सीवान में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव के रहने वाले भरत तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर मामले में बिहार में सियासी जंग शुरू हो चुकी है. 17 जून को हुए वारदात के बाद पुलिस कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े किये जा रहे हैं. पुलिस एनकाउंटर पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी नेता इसे हत्या करार दे रहे हैं और जांच की मांग की जा रही है. वहीं इस मामले में सियासत तेज तब और हो गई जब एनडीए गठबंधन की जेडीयू सांसद लवली आनंद ने भी सवाल खड़ा करते हुए, पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और कहा कि यह दुखद है दोषी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. यहां रक्षा करने वाली पुलिस ही भक्षक बन गई है.

बिहार में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना की. उन्होंने सरकार से पटना हाई कोर्ट के मौजूदा जज से न्यायिक जांच कराने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है.

DSP पर साजिश रचने का आरोप

पटना में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि "मैं इस बात को खारिज करता हूं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, उसकी हत्या हुई. उन्होंने कहा कि DSP ने यह साजिश रची है. मैंने सरकार से मांग की है कि मामले की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नहीं बल्कि पटना हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को तुरंत 1 करोड़ रुपये राहत के रूप में दिए जाएं."

अखिलेश प्रसाद ने कहा, अवकाश प्राप्त जज के बारे में सब जानते हैं, उनकी हैसियत क्या हो जाती है. सरकार के दबाव में न्याय भी नहीं हो पाएगा.

भरत तिवारी के पिस्तौल की भी होगी जांच

वहीं बिहार सरकार के मंत्री दिलिप जायसवाल ने भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर कहा कि इस घटना की सरकार न्यायिक जांच कर रहीं है. अब तो मामला कोर्ट में भी हैं, इस मामले में विस्तृत जांच होगी. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी के पास पिस्तौल कैसे आया इसकी भी पूरी जांच होगी.

बता दें, 17 जून को भरत तिवारी के कथित तौर पर पुलिस द्वारा एनकाउंटर किया गया. इस एनकाउंटर सवाल तब खड़े हो गए जब भरत तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह पुलिस के सामने हथियार फेंक कर सरेंडर करने की बात कर रहा है. वहीं हथियार फेंकने के बाद क्या हुआ, जिसके बाद भरत तिवारी के एनकाउंटर की खबर सामने आई. अब इस मामले में जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस कार्रवाई में संलिप्त 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

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