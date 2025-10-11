विज्ञापन
बिहार में आचार संहिता लगी है, फिर भी लगाई नीतीश की फोटो, अब दर्ज हुई FIR

Bihar Elections: अंचलाधिकारी भभुआ की लिखित शिकायत पर भभुआ थाने में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें रामगढ़ स्कूल के प्रधानाध्यापक आशीष कुमार  और केवढ़ी, कुदरा के प्रधानाध्यापक रजनीश आर्य का नाम शामिल है. पढ़ें प्रमोद कुमार की रिपोर्ट...

बिहार में आचार संहिता लगी है, फिर भी लगाई नीतीश की फोटो, अब दर्ज हुई FIR
बिहार में आचार संहिता का उल्लंघन.
  • कैमूर में विद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था.
  • रामगढ़ और केवढ़ी के दो प्रधानाध्यापकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है.
  • विद्यालय के बच्चों के कपड़ों और बैनरों पर मुख्यमंत्री का फोटो लगा होना आचार संहिता उल्लंघन माना गया.
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैमूर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दो गंभीर मामले सामने आए हैं. 8 अक्टूबर 2025 को भभुआ जगजीवन स्टेडियम में एक जिला स्तरीय विद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. इसके उद्घाटन समारोह में आचार संहिता के उल्लंघन किया गया था. जिसके बाद दो स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. वहीं दूसरा मामला जन सुराज से जुड़ा है. 

 अंचलाधिकारी भभुआ की लिखित शिकायत पर भभुआ थाने में शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें रामगढ़ स्कूल के प्रधानाध्यापक आशीष कुमार  और केवढ़ी, कुदरा के प्रधानाध्यापक रजनीश आर्य का नाम शामिल है. 

क्या है पूरा मामला?

अंचलाधिकारी, भभुआ थानाध्यक्ष ने भभुआ थाना को जो पत्र लिखा है, उसके मुताबिक, हाथों में स्कूल के बैनर पकड़े कुछ बच्चों के कपड़ों और बैनरों पर 'माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार' का फोटो (मशाल खेल प्रतियोगिता-2025 का लोगो) लगा हुआ था. उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, कैमूर ने इसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का स्पष्ट संकेत माना है.

इस मामले में नरहन, रामगढ़ के आशीष कुमार  और केवढ़ी, कुदरा के रजनीश आर्य नाम के दोनों प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ के निर्देश पर अंचलाधिकारी ने थाना से लोक प्रतिनिधित्व अधि-1950 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है.

दूसरा मामला: जन सुराज पार्टी के प्रचार का

दूसरा मामला जन सुराज पार्टी के प्रचार से जुड़ा है. 10 अक्टूबर 2025 को नगर परिषद भभुआ के वार्ड-13 के ममता मेडिकल वाली जमीन की दीवार पर जन सुराज पार्टी के प्रचार में कुछ लिखा था. अंचलाधिकारी ने पुलिस को सूचित किया है कि आचार संहिता लागू होने के 12 दिन बाद भी इसे हटाया नहीं गया, जो कि नियमों का उल्लंघन है.

इस मामले में जन सुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष (कैमूर), आनंद कुमार सिंह पर FIR दर्ज करने की मांग की गई है. इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है. 

