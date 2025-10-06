विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar Election Date: 2 चरणों में होगा बिहार चुनाव, नतीजे 14 नवंबर को, जानें आपके शहर में कब डाले जाएंगे वोट

बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में चुनाव दो चरणों में किया जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Election Date: 2 चरणों में होगा बिहार चुनाव, नतीजे 14 नवंबर को, जानें आपके शहर में कब डाले जाएंगे वोट
  • बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण छह नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को आयोजित होगा
  • चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिससे परिणाम का पता चलेगा
  • बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नंवबर और दूसरा चरण 11 नंवबर को होगा. नतीजे 14 नंवबर को आएंगे. बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले दो दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.  

आपके इलाके में चुनाव कब, मैप से समझिए

चुनाव आयोग ने दो चरणों में बिहार चुनाव की घोषणा की है. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 विधान सभा सीटों पर चुनाव होगा. मैप में आप देख सकते हैं जिन सीटों को पीले रंग से दिखाया गया है, वहां पहले चरण में वोट डाले जाएंगे. वहीं, गुलाबी सीटों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे.

Latest and Breaking News on NDTV


मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 30 सितंबर को वोटर्स की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अगर इसमें कोई त्रुटि या नाम छूट जाता है तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले ठीक करवाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस बार के बिहार के चुनाव बेहद आसान होंगे, मतदाताओं की सुविधाओं का खासा ख्याल रखा गया है.

Latest and Breaking News on NDTV


30 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ तक पहुंच गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में कुल मतदाता 7.43 करोड़ हैं. पुरुष मतदाता 3.92 करोड़, महिला मतदाता 3.50 करोड़ और ट्रांसजेंडर मतदाता 1,725 हैं. 18 से 19 साल के 14.01 लाख लोग पहली बार मतदान करेंगे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election News, Bihar Vidhan Sabha Chunav Date, Bihar Crime News, Election Commision
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com