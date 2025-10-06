Bihar Election Date: 2 चरणों में होगा बिहार चुनाव, नतीजे 14 नवंबर को, जानें आपके शहर में कब डाले जाएंगे वोट

- बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे, पहला चरण छह नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को आयोजित होगा
- चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे, जिससे परिणाम का पता चलेगा
- बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं और विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगा
बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में चुनाव दो चरणों में होंगे. पहला चरण 6 नंवबर और दूसरा चरण 11 नंवबर को होगा. नतीजे 14 नंवबर को आएंगे. बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले दो दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की थी. बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है.
🗓️#SCHEDULE for the GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF BIHAR 2025 - Two Phases— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
Details 👇#Bihar #BiharElections2025 pic.twitter.com/ZeTBbpX32O
आपके इलाके में चुनाव कब, मैप से समझिए
चुनाव आयोग ने दो चरणों में बिहार चुनाव की घोषणा की है. पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 विधान सभा सीटों पर चुनाव होगा. मैप में आप देख सकते हैं जिन सीटों को पीले रंग से दिखाया गया है, वहां पहले चरण में वोट डाले जाएंगे. वहीं, गुलाबी सीटों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 30 सितंबर को वोटर्स की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अगर इसमें कोई त्रुटि या नाम छूट जाता है तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले ठीक करवाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि इस बार के बिहार के चुनाव बेहद आसान होंगे, मतदाताओं की सुविधाओं का खासा ख्याल रखा गया है.
Assured Minimum Facilities #Bihar #BiharElections2025 pic.twitter.com/6x36aRZUr4— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
30 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.43 करोड़ तक पहुंच गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में कुल मतदाता 7.43 करोड़ हैं. पुरुष मतदाता 3.92 करोड़, महिला मतदाता 3.50 करोड़ और ट्रांसजेंडर मतदाता 1,725 हैं. 18 से 19 साल के 14.01 लाख लोग पहली बार मतदान करेंगे.
General Overview of Electors #Bihar #BiharElections2025 pic.twitter.com/QA1XQUEu5l— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
