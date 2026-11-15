दुनिया में पहली बार हुआ इंसानी दिमाग के जीन में बदलाव, चीन ने वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाला

चीन में एक हैरान करने वाला मामले का खुलासा हुआ है. दो वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है. मगर लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. इन दोनों पर कार्रवाई पिछले साल शंघाई में एक छह साल की बच्ची के उपचार में लापरवाही बरतने पर हुई. यह घटना तब हुई जब बच्ची के दिमाग के जीन में बदलाव (जीन एडिटिंग) करने की दुनिया की पहली कोशिश की गई थी. एक आधिकारिक जांच में पता चला है कि इसमें शामिल वैज्ञानिकों ने रिसर्च के नियमों को तोड़ा था और बच्ची के परिवार से पैसे लिए थे, जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है.

बच्ची का क्यों हुआ ऑपरेशन

साइंस पत्रिका ने परिवार की निजता बनाए रखने के लिए लड़की का नाम मेई रखा. वह एक किंडरगार्टन की छात्रा थी, जो पार्कौर की कक्षाएं लेती थी, लेकिन अभी भी सरल वाक्य बोलती थी. उसे स्निजेर्स ब्लॉक-कैंपो सिंड्रोम था, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है और दुनिया भर में केवल 237 लोगों में पाया जाता है. यह विकार बोलने, सीखने और चलने-फिरने की क्षमता को धीमा कर देता है और इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है.

चीन के कई प्रमुख अस्पतालों से मदद न मिलने के बाद, उसके माता-पिता ने जुलाई 2023 में शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी के मुख्य वैज्ञानिक किउ ज़िलॉन्ग से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि वह जीन में बदलाव कर उसे ठीक कर सकते हैं. किउ की टीम ने बच्ची की रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ में डाले गए हानिरहित वायरस के माध्यम से उसके मस्तिष्क की कोशिकाओं में संपादन उपकरण भेजकर उसके डीएनए में मौजूद एकमात्र दोषपूर्ण अक्षर को ठीक करने की योजना बनाई. साइंस और रिट्रैक्शन वॉच द्वारा जुलाई में किए गए एक शोध के अनुसार, यह दुनिया में इस तरह का पहला प्रयास था.

534 लाख युआन खर्च किए

परिवार ने इसके लिए लगभग 534 लाख युआन का भुगतान किया. इसमें ग्वांगझू स्थित एक फर्म को वायरस बनाने के लिए 484 लाख युआन और सिचुआन प्रांत की एक कंपनी को बड़े जानवरों पर उनका परीक्षण करने के लिए 48 लाख युआन शामिल थे. मगर कुछ ही दिनों में बच्ची के गुर्दे खराब हो गए और उसके रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घट गई. उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया और 31 मार्च को जीन थेरेपी के एक ज्ञात दुष्प्रभाव के कारण उसकी मौत हो गई.

माता-पिता को नहीं बताई थी सच्चाई

टीम का शोध पत्र, जो बच्ची के इलाज से तीन महीने पहले नेचर पत्रिका में जमा किया गया था, उसकी मौत के लगभग एक साल बाद प्रकाशित हुआ. इसमें बताया गया कि उपचार से चूहों में ऑटिज्म जैसे व्यवहार में सुधार हुआ, लेकिन इसमें लड़की के मामले का कोई उल्लेख नहीं था. कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई म्युनिसिपल कमिटी और स्थानीय सरकार के आदेश पर की गई इस जांच में शुक्रवार को यह निष्कर्ष निकला कि रिसर्च करने वालों ने बंदरों पर किए गए परीक्षणों के चिंताजनक नतीजों के बारे में बच्ची के डॉक्टरों को पहले नहीं बताया था. जांच में यह भी सामने आया कि शिनहुआ अस्पताल (जहां बच्ची का इलाज चल रहा था) ने जरूरी सुरक्षा डेटा के बिना ही इस प्रक्रिया को मंजूरी दे दी थी. साथ ही, अस्पताल ने बच्ची के माता-पिता को यह साफ तौर पर नहीं बताया था कि इससे बच्ची की जान भी जा सकती है.

वैज्ञानिकों पर और कड़ी कार्रवाई की मांग

जांचकर्ताओं ने बताया कि शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी के मुख्य वैज्ञानिक किउ ज़िलॉन्ग और अस्पताल में उनके सहयोगी यांग कान उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने बच्ची के परिवार से लगभग 1.06 मिलियन युआन (159,000 अमेरिकी डॉलर) नकद और उपहार लिए थे. इन उपहारों में महंगी शराब और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शामिल थे. सजा के तौर पर, किउ और यांग को उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया. साथ ही, उन पर पांच साल के लिए सरकारी विज्ञान परियोजनाओं का नेतृत्व करने या उनमें शामिल होने, और किसी भी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर रोक लगा दी गई. इन दोनों के नाम उन शोधकर्ताओं के राष्ट्रीय डेटाबेस में भी डाल दिए गए हैं, जिन्होंने शोध की नैतिकता का गंभीर उल्लंघन किया है.

इस घोषणा पर चीन के लोकप्रिय मेडिकल सूचना प्लेटफॉर्म 'DXY' पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई लोगों का मानना ​​था कि इन शोधकर्ताओं को बहुत हल्की सजा दी गई है. ग्वांगडोंग प्रांत के एक यूजर ने लिखा, "क्या यह रिश्वतखोरी नहीं है?" वहीं, एक अन्य व्यक्ति ने सवाल उठाया कि इन पर कोई आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया. कुछ लोगों ने माता-पिता के फैसलों और उनकी जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाए. शंघाई के एक यूजर ने बच्ची को "खुशनसीब" बताया, क्योंकि उसके माता-पिता ने उसे बेहतर जीवन देने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था. इस पर तियानजिन के एक यूजर ने जवाब दिया, "प्रकृति को अपना काम करने देना और किसी बच्चे को यूं ही छोड़ देना - ये दोनों अलग-अलग बातें हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इस 'खुशनसीब' बच्ची ने कितना कष्ट झेला होगा?"

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