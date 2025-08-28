विज्ञापन
माफी नहीं... राहुल-तेजस्वी की यात्रा में पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर भड़की बीजेपी

बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल करवाया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं. राहुल और तेजस्वी अगर हज़ार बार कान पकड़कर उठक-बैठक करके भी माफी मांगें, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी.

  • दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया
  • बीजेपी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को अपमान, घृणा और स्तरहीनता की यात्रा बताया.
  • बीजेपी ने आरोप लगाया कि यात्रा में बिहारवासियों का अपमान करने वाले अन्य नेताओं को भी मंच पर बुलाया गया था.
इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को लेकर खूब अपशब्द कहे. उनकी मां को लेकर भी अपशब्द कहे गए. इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है. बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव Rahul-Tejaswar Yadav) की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. 

  बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर कहा गया है कि राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई. यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है.

पार्टी की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहारवासियों को अपमानित कराया. अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गलत भाषा का इस्तेमाल करवाया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं. यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर हज़ार बार कान पकड़कर उठक-बैठक करके भी माफी मांगें, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी. यह बहुत ही शर्मनाक है.

