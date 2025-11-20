दो महिला, नए चेहरे.. बीजेपी ने नीतीश मंत्रिमंडल में अपनी पसंद से दिया बड़ा संदेश

विज्ञापन
बीजेपी ने इस बार के मंत्रिमंडल में केवल 5 पुराने चेहरों सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पाण्डेय, नितिन नबीन और दिलीप जायसवाल को ही रिपीट किया है. इसके बाद बाकी 6 नए चेहरों को नीतीश कैबिनेट में मौका दिया गया है. सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ली. 

  • बिहार में नीतीश कुमार ने दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है और नई सरकार का गठन हुआ है
  • भाजपा ने नई कैबिनेट में केवल पांच पुराने मंत्रियों को दोबारा मौका दिया जबकि छह नए चेहरों को शामिल किया है
  • भाजपा के कुल ग्यारह मंत्रियों में दो महिलाएं शामिल हैं, जो महिलाओं को बढ़ावा देने का संकेत है
पटना:

बिहार में नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार राज्य के सीएम के तौर पर शपथ ली. इस बार के नीतीश कैबिनेट में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है. भगवा दल ने इस बार के कैबिनेट में केवल 5 पुराने चेहरे को रिपीट किया है जबकि नए चेहरों को ज्यादा मौका दिया है. इसके जरिए बीजेपी ने संदेश दिया है कि वो महिलाओं और युवाओं को ज्यादा तवज्जो देने वाली है. बीजेपी के कुल 11 मंत्रियों ने आज शपथ ली है, इसमें 2 महिलाएं शामिल हैं. गौरतलब है कि बिहार में एनडीए ने कुल 202 सीटों पर जीत के साथ सत्ता में लौटी है. बीजेपी ने 89 सीटें, जेडीयू ने 85, लोजपा (आर) ने 19 सीटें, RLM ने चार और हम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है.

बीजेपी ने रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन को मौका दिया है. ये सभी पहली बार मंत्री बने हैं. इसमें दो महिलाओं को मौका देकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वो महिलाओं को साधती रहेगी.

बीजेपी के मंत्री

पुराने चेहरे 

  • सम्राट चौधरी
  • विजय कुमार सिन्हा
  • मंगल पाण्डेय
  • नितिन नबीन
  • दिलीप जायसवाल

नए चेहरे

  • रामकृपाल यादव
  • श्रेयसी सिंह
  • संजय सिंह टाइगर
  • अरुण शंकर प्रसाद
  • रमा निषाद
  • लखेंद्र कुमार रोशन

