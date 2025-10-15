विज्ञापन
टिकट कटते फफक कर रोने लगी BJP की महिला विधायक, कहा- पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ूंगी चुनाव

बुधवार को बिहार चुनाव के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी हुई. इस लिस्ट में भाजपा ने तीन विधायकों का टिकट काट दिया. जिसके बाद गोपालगंज की बीजेपी विदायक कुसुम कुमारी प्रेस कॉफ्रेंस में फफक-फफक कर रोने लगीं.

टिकट कटते फफक कर रोने लगी BJP की महिला विधायक, कहा- पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ूंगी चुनाव
प्रेस कॉफ्रेंस में टिकट कटने के बाद भावुक हुईं भाजपा विधायक कुसुम देवी, रोने लगे उनके बेटे.
  • BJP ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर तीन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं.
  • गोपालगंज की विधायक कुसुम देवी का टिकट काटकर उनकी जगह युवा नेता सुभाष सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है.
  • टिकट कटने पर कुसुम देवी और राम प्रवेश राय ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की है.
गोपालगंज:

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची बुधवार को जारी की. दूसरी लिस्ट में पार्टी ने तीन विधायकों के टिकट काटे. इसमें एक नाम गोपालगंज की विधायक कुसुम देवी का भी है. पार्टी ने उनकी जगह युवा नेता सुभाष सिंह को प्रत्याशी बनाया है, जो वर्तमान में गोपालगंज जिला परिषद के अध्यक्ष है. साथ ही बरौली विधानसभा से भी बीजेपी ने सिटिंग विधायक राम प्रवेश राय का टिकट काट दिया है. उनके जगह पर यह सीट बीजेपी ने जदयू को दी है. यहां जनता दल यूनाइटेड ने मंजीत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है.

टिकट काटे जाने से नाराज दोनों BJP विधायकों ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने अपने ही पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने का बात कही है.

आवास पर प्रेस कॉफ्रेंस में रोने लगी विधायक

बुधवार को बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद गोपालगंज की सिटिंग विधायक कुसुम देवी ने अपने आवास पर समर्थकों के बीच मीडिया को संबोधित किया. इस दौरान बात करते-करते वो रोने लगी. मालूम हो कि कुसुम देवी पहली बार विधायक बनी थी. वे सहकारिता मंत्री दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी हैं.

सुभाष सिंह का 2022 में किडनी की बीमारी से मौत हो गई थी. इसके बाद गोपालगंज में मध्यावधि चुनाव हुआ था. इस चुनाव में बीजेपी ने सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया था. कुसुम देवी ने यहां से जीत दर्ज की और वर्तमान में वे सिटिंग विधायक हैं. बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद कुसुम देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फफक कर रो पड़ी.

कुसुम देवी ने कहा कि पार्टी का यह फैसला उन्हें स्वीकार नहीं है. वे अपने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी. इसी प्रेस कॉफ्रेंस में कुसुम देवी के बेटे भी समर्थकों से बात करते-करते रोने लगे.

बैकुंठपुर में भी बगावत

इससे पहले बैकुंठपुर से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा गया है. जिसके बाद नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष व बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था. वे बैकुंठपुर से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी घोषणा कर दिए थे.

जिसके बाद जदयू ने बरौली विधानसभा से मंजीत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा. यहां से वर्तमान में भाजपा के विधायक रामप्रवेश राय का टिकट काट दिया गया. और इस बीजेपी के खाते वाली सीट को जदयू के खाते में दे दिया गया. जिससे मंजीत सिंह को बैकुंठपुर से सटे बरौली विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया. अब उनका गुस्सा शांत हो गया.

बरौली से रामप्रवेश राय भी ठोक रहे ताल

कल जैसे ही जदयू के लिस्ट में बरौली विधानसभा सीट से मंजीत सिंह के नाम की घोषणा हुई. वैसे रामप्रवेश राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ही गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने की धमकी दे डाली. रामप्रवेश राय ने कहा कि वे पार्टी के इस फैसले से खुश नहीं है. और वे एनडीए के समर्थित जदयू प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे.

