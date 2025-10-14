बीजेपी "दो कदम पीछे जाकर, एक कदम आगे" आ गई, समझिए बिहार की स्ट्रेटजी

बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, राजनीतिक परिदृश्य साहसिक और सूक्ष्म बारीकियों से बुना हुआ एक ताना-बाना बुनता नज़र आ रहा है. बीजेपी ने सीटों के बंटवारे में इतनी सटीकता हासिल की है कि यह एक सोची-समझी रणनीति का संकेत देती है. इसके ठीक विपरीत, मुख्य विपक्षी, महागठबंधन, चुनावों से तीन हफ़्ते से भी कम समय पहले, गठबंधन की राजनीति की जटिलताओं से जूझते हुए, बातचीत के जाल में उलझा हुआ है.

2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए, एनडीए ने एक स्पष्ट रास्ता तैयार कर लिया है, जिसमें भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) को 101-101 सीटें मिलेंगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा (आरएलएम) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) जैसी छोटी पार्टियों को 6-6 सीटें दी गई हैं. यह रणनीतिक बंटवारा केवल अंकगणित का मामला नहीं है; यह भाजपा और जद (यू) के बीच राजनीतिक गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है. पहली बार, भाजपा बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो एक विकसित होती साझेदारी का संकेत है, जो बिहार में शक्ति संतुलन को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है.

बीजेपी का बिहार प्लान

भाजपा की कार्यप्रणाली शेर के शिकार करने की कला की याद दिलाती है. शेर शिकार करते समय धैर्यवान, गणनाशील और अवसरवादी होता है. कुछ इसी तरह बीजेपी के कुशल रणनीतिकार "दो कदम पीछे, एक कदम आगे" की कहावत को अपनाकर धैर्यपूर्वक राजनीतिक परिदृश्य का अवलोकन कर गणना कर रहे हैं और सही समय पर शिकार कर लेंगे. जिस प्रकार एक शेर अपने शिकार पर झपटने से पहले उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार बीजेपी ने गठबंधनों के बीच एक सावधानीपूर्वक तालमेल बिठाया है, खासकर महाराष्ट्र में, जहां उसने शिवसेना के एकनाथ शिंदे के गुट को अपनी सत्ता मजबूत करने से पहले दो साल और पांच महीने के लिए मुख्यमंत्री पद संभालने दिया. 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के बाद, भाजपा ने पदा बदल दिया: देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, शिंदे को पदावनत किया गया और अजित पवार के साथ उपमुख्यमंत्री बनाया गया.

बिहार के लिए रणनीति

अब, चूंकि भाजपा बिहार में महाराष्ट्र की रणनीति पर चल रही है, इसलिए उसे एक बड़ा फायदा मिलने की संभावना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अपने आप में एक मज़बूत नेता हैं, अपनी सेहत के मामले में पूरी तरह से ठीक नहीं हैं, ये एक ऐसा कारक है, जो मतदाताओं की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है. जदयू के साथ सीटों का बराबर बंटवारा करके, भाजपा खुद को लाभ की स्थिति में ला सकती है; अगर उसके उम्मीदवार जदयू के अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो भगवा पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर सकती है, ठीक उसी तरह जैसे उसने महाराष्ट्र में किया था.

चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें

लोजपा(आर) के नेता चिराग पासवान इस गठबंधन की जटिलताओं के प्रतीक हैं. नीतीश कुमार के प्रति उनकी दुश्मनी साफ़ है—उनकी 2020 की रणनीति भाजपा को बख्शते हुए जद(यू) को कमज़ोर करने पर केंद्रित थी. अब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा, जिसे उन्होंने अपना "हनुमान" का दर्जा दिया है, के साथ गठबंधन करके, पासवान खुद को भगवान राम के आधुनिक अवतार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति वफ़ादारी के आख्यान के दायरे में रखते हैं. पासवान की पार्टी को भारी संख्या में सीटें देने की भाजपा की इच्छा एक सोची-समझी रणनीति को दर्शाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका समर्थन जद(यू) के खिलाफ उनके प्रयासों को मज़बूत कर सकता है.

अमित शाह की सोच

हाल ही में एक बैठक में, अमित शाह ने एक एकीकृत दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया और घोषणा की कि भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ़ अपनी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि एक एकजुट इकाई के रूप में एनडीए के लिए प्रचार करेंगे. यह 2020 के बिखरे हुए प्रयासों से एक बदलाव का संकेत है, जहां पासवान द्वारा नीतीश कुमार पर निशाना साधने के कारण अंततः एनडीए का समग्र प्रदर्शन प्रभावित हुआ था और वह केवल 0.03 प्रतिशत वोटों के अंतर से जीत हासिल कर पाया था. ऐसा लगता है कि भाजपा इस बार ऐसी किसी भी मुश्किल से बचने के लिए दृढ़ है.

एनडीए जहां अपने चुनावी अभियान की नींव मज़बूत कर रहा है, वहीं महागठबंधन बातचीत में उलझा हुआ है और आवाज़ों और हितों के टकराव के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहा है. समय बीतता जा रहा है और चुनावी दांव तेज़ हैं, वहीं विपक्ष के भीतर की अव्यवस्था भाजपा की रणनीतिक स्पष्टता के बिल्कुल विपरीत है. यह विरोधाभास न केवल भाजपा की संगठनात्मक क्षमता को रेखांकित करता है, बल्कि आने वाले हफ़्तों में होने वाले एक गतिशील चुनावी युद्ध का मंच भी तैयार करता है.

गठबंधनों और महत्वाकांक्षाओं के इस जटिल खेल में, भाजपा की सोची-समझी चालें बिहार के राजनीतिक परिदृश्य की गहरी समझ को दर्शाती हैं. एकजुट मोर्चे के रूप में अपना ज़मीनी अभियान शुरू करने की तैयारी में, यह सवाल उठता है: क्या महागठबंधन समय रहते अपनी पकड़ बना पाएगा, या भाजपा की रणनीतिक महारत बिहार के राजनीतिक ताने-बाने का भविष्य बदल देगी? यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फ़िलहाल, भाजपा ने निर्विवाद रूप से पहल कर ली है और खुद को झपटने के लिए तैयार शेर की तरह पेश कर लिया है.