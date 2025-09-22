बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्‍द हो सकता है. केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी जल्‍द बिहार का दौरा करेंगे. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)अन्य दो चुनाव आयुक्तों के साथ बिहार जाएंगे. सभी अधिकारी विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तैयारियों की समीक्षा करेंगे. दशहरे के बाद बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान संभव है. बताया जा रहा है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव के तारीखों की घोषणा की जा सकती है.

दीवाली-छठ को ध्‍यान में रखते हुए तय होंगी तारीखें

30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी और सूत्रों के मुताबिक, उसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है. इस बार वोटिंग तीन या ज्‍यादा चरणों में नहीं, बल्कि दो चरणों में हो सकती है. बताया जा रहा है कि नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में दो चरणों में मतदान संभव है. चुनाव आयोग छठ और दीपावली को ध्यान में रखते हुए मतदान का कार्यक्रम तय करेगा. अक्टूबर में ही दीवाली है और उसी महीने अंतिम सप्ताह में छठ महापर्व है.

इन तारीखों के करीब हो सकती है वोटिंग

30 सितंबर को वोटर लिस्‍ट रिवीजन (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी और बताया जा रहा है कि इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त बिहार आएंगे और हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाए. चर्चा है कि दो अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच वोटिंग कराई जा सकती है.

बता दें कि 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्‍म हो रहा है. इससे पहले नई विधानसभा का गठन आवश्यक है. चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है. अपनी-अपनी तैयारियों में लगे एनडीए और महागठबंधन जहां एक-दूसरे पर हमलावर भी हैं, वहीं तीसरे मोर्चे का दावा कर रहे जनसुराज वाले प्रशांत किशोर भी अपना पूरा दम-खम लगाए हुए हैं.

