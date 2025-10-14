बिहार चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में कितनी महिलाओं को टिकट, जानिए

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है. पहली सूची में कुल 71 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया गया है. पार्टी ने ज्यादातर बड़े नेताओं को फिर सो टिकट दिया है. पार्टी ने पहली सूची में कुल 9 महिलाओं को टिकट दिया है. बिहार में पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग है. 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.

कुल 9 महिलाओं को दिया गया है टिकट

बीजेपी ने पहली सूची में पूर्व डेप्युटी सीएम रेणु देवी को बेतिया से टिकट दिया है. परिहार विधानसभा सीट से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया गया है. नरपतगंज से देवंती यादव को टिकट दिया गया है. किशनगंज से स्वीटी सिंह को टिकट दिया गया है. प्राणपुर विधानसभा सीट से निशा सिंह को उम्मीद्वार बनाया गया है. कोढ़ा रिजर्व सीट से कविता देवी को कैंडिडेट बनाया गया है. औराई सीट से रमा निषाद को टिकट दिया गया है. वारसलीगंज से अरुणा देवी को टिकट दिया गया है. जमुई विधानसभा सीट से श्रेयसी सिंह को फिर से कैंडिडेट बनाया गया है.

इस तरह कुल पहली लिस्ट में कुल 9 महिला कैंडिडेट को टिकट दिया गया है. पार्टी ने राज्य के दिग्गज नेताओं सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडेय, कृष्ण कुमार ऋषि, राम नारायण मंडल, नितिन नबीन को टिकट दिया है. रेणु देवी राज्य की डेप्युटी सीएम रह चुकी हैं. वहीं श्रेयसी सिंह पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है.