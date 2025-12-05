विज्ञापन
नीतीश कुमार ने बनाया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, जानिए लेटर में क्या कहा गया

नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने इस पर कहा कि सब जनता का आशीर्वाद है. जनता ने हम पर फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया है. पहले भी जो वादा किया गया था, पिताजी ने पूरा किया है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है. बिहार में लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कारण ऐसा हो पाया है. वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने लेटर लिखकर नीतीश कुमार को इसके लिए बधाई दी है.

क्या है लेटर में

नीतीश कुमार के लिए लेटर में लिखा गया है, "यह देश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 1947 से लेकर 2025 तक, आप (नीतीश) देश के पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने दस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. यह भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि है. यह असाधारण उपलब्धि आपके अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व और बिहार की जनता का आप पर विश्वास और प्रशंसा को दर्शाती है." 

निशांत कुमार संभालें JDU... नीतीश कुमार के बेटे के सामने संजय झा ने दिया बयान, देखें VIDEO

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने आगे लिखा है, "लगातार दस बार राज्य का नेतृत्व करना लोकतांत्रिक इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि है. यह न केवल एक उल्लेखनीय व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण भी है. शासन, विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक स्थिरता के प्रति आपका यह निरंतर प्रयास लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा."

निशांत कुमार ने क्या कहा

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यह भी कहा है कि औपचारिक रूप से नीतीश कुमार का नाम अपनी प्रतिष्ठित वैश्विक सूची में शामिल कर और आधिकारिक प्रमाण-पत्र समर्पित करने पर वह खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा. वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने इस पर कहा कि सब जनता का आशीर्वाद है. जनता ने हम पर फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया है. पहले भी जो वादा किया गया था, पिताजी ने पूरा किया है. इस बार भी एक करोड़ नौकरी का जो वादा किया है, उसको भी जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है.

