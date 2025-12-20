बिहार में मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एक छात्र ने एग्‍जाम पास करने के लिए पेपर में अजब-गजब जवाब लिख दिया, जिसे देख गुरु जी का माथा भी घूम गया. स्टूडेंट के द्वारा लिखे गए इस अद्भुत जवाब से कॉपी जांच करने वाले मास्टर भी हैरान हैं. इस कॉपी में छात्र ने लिखा आपने पास नहीं किया तो मेरी शादी नहीं होगी. मेरी उम्र भी हो गई है शादी की. पास हो गया तो गुरु दक्षिणा में मिठाई दूंगा. यही नहीं, बल्कि इस छात्र ने एक सवाल के जवाब में पद्मावत के लेखक के नाम की जगह पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का ही नाम लिख दिया.

आन्‍सर शीट देख गुरुजी का माथा घूमा

बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन सेमेस्टर-2 सत्र 2024-28 की परीक्षा चल रही थी. यहां छात्रों ने जिस तरह से अजीबो-गरीब जवाब पेपर में आए सवालों के दिये हैं, अब तो उनसे कॉपी जांचने वाले टीचर भी हैरान हैं. छात्र ने टीचर को रिश्‍वत की भी पेशकश कर डाली. आंसर शीट में स्‍टूडेंट ने लिखा कि अगर मुझे आपने पास कर दिया, तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा.

फेल हो गया, तो शादी टूट जाएगी

एक छात्र ने सवाल के उत्तर में पूरा का पूरा 'लव लेटर' ही छाप दिया. वही, एक दूसरे छात्र ने लिखा, 'अगर मैं इस बार पास नहीं हुए, तो मेरी शादी टूट जाएगी. मेरी शादी की उम्र भी हो रही है. मैं एक लड़की से प्‍यार करता हूं. अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया, तो इस लड़की के साथ मेरी शादी नहीं हो पाएगी. मेरे परिवार के लोग इस लड़की से मेरी शादी नहीं करेंगे. लड़की के घरवाले भी एक ग्रेजुएशन में फेल हुए लड़के से अपनी बेटी की शादी करने के लिए राजी नहीं होंगे. अब मेरी शादी होगी या नहीं, ये आपके हाथों में है. अगर मेरी शादी हो जाती है, तो मैं आपको मिठाई भी भिजवाऊंगा.'

गुरु दक्षिणा में मिठाई

अजीबो-गरीब आन्‍सर शीट की जांच करने वाले टीचर्स ने बताया है, 'जिन छात्रों का विषय हिंदी नहीं है, उनकी कॉपियों में इस तरह की गलतियां काफी ज्यादा हैं. वह पास होने के लिए कुछ भी उल्‍टा-सीधा आन्‍सर शीट में लिख देते हैं.' एक अन्‍य टीचर ने बताया, 'एक छात्र ने आन्‍सर शीट में लिखा कि अगर उसे पास नहीं किया गया तो उसकी शादी नहीं होगी. उसने अपनी उम्र का भी जिक्र किया है. कुछ छात्रों ने पास करने के लिए अब हमें गुरु दक्षिणा के रूप में मिठाई देने की बात भी लिखी गई है. हालांकि, ऐसा वे छात्र ज्‍यादा करते हैं, जिन्‍होंने पढ़ाई नहीं की होती है. वे ऐसे जुगाड़ लगाकर पास होना चाहते हैं.'