यहीं जन्म हुआ, बचपन बीता... 20 साल बाद मुजफ्फपुर पहुंचे UK के AI मंत्री ने कहा- बदल रहा है बिहार

भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद और एआई (AI) मिनिस्टर कनिष्क नारायण शनिवार को अपने पैतृक शहर मुजफ्फरपुर पहुंचे. करीब 25 साल के बाद कनिष्क मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं. इस दौरान शहर के एसकेजे लॉ कॉलेज में उनका जोरदार स्वागत किया गया. मुजफ्फरपुर में जन्मे कनिष्क नारायण आज भी अपने शहर और बिहार को भूले नहीं हैं. लॉ कॉलेज में एआई को लेकर आयोजित व्याख्यान में शामिल हुए ब्रिटिश सरकार के मंत्री ने बिहार और एआई पर खुलकर बात की.

कनिष्क नारायण ने कहा कि 24-25 साल के बाद बिहार आकर अच्छा लग रहा है. पिछले एक सप्ताह से एआई समिट के कारण मैं दिल्ली में था, जिसमें दुनियाभर के बड़े-बड़े नेता आए थे. मैं भी यूके के मंत्री के तौर पर आया था. उन्होंने कहा कि भारत और यूके मिलकर एआई के क्षेत्र में काफी काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों देशों के लोगों में काफी प्रतिभा है.

उन्होंने कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत के पास अपार संभवनाएं हैं. यहां तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है. खासकर भारत के लोगों का स्किल बेहद प्रभावित करता है. कई क्षेत्रों में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

ब्रिटिश सरकार के मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ता इतिहास में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा. दोनों देश साथ में मिलकर कई क्षेत्र में काम कर सकते हैं. यूके के नौ विश्वविद्यालय के ब्रांच भारत में हैं, ताकि यहां के युवाओं के एआई सहित कई स्किल में मदद कर सके. भारत और यूके भविष्य में एक साथ कई संभावनाओं पर काम कर सकते हैं.

इससे पहले कनिष्क नारायण सुबह पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा से मुलाकात की. उन्होंने कहा, "बिहार में आकर सच में बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा जन्म यहीं हुआ था. आप यहां हुई प्रगति को देख सकते हैं. हम प्रौद्योगिकी के भविष्य की ओर अग्रसर हैं, यही हम ब्रिटेन में एआई के क्षेत्र में भी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बिहार में आकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है."

संजय कुमार झा ने यूके के एआई मंत्री का अपने पटना स्थित आवास पर स्वागत किया. संजय झा ने कहा, "कनिष्क नारायण यूके में मंत्री हैं और वहां के नागरिक हैं, लेकिन वे बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं. वे 20 साल से अधिक समय के बाद मुजफ्फरपुर लौट रहे हैं."

