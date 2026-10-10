गोपालगंज ADM राजेश्वरी पांडे ने पटना-बनारस तक में खरीदे 12 प्लॉट, खाते में करोड़ों रुपए, SUV रेड के बाद फरार

बिहार के गोपालगंज जिले में अपर जिला दंडाधिकारी के पद पर तैनात राजेश्वरी पांडे करोड़ों के मालिक निकले. राजेश्वरी पांडे बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आने के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट SUV ने छापेमारी की थी. एसयूवी टीम ने शुक्रवार को राजेश्वरी पांडे के घर, दफ्तर सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान एडीएम राजेश्वरी पांडे के 35 बैंक खातों में 1.49 करोड़ रुपए जमा मिले. साथ ही अधिकारी, उनकी पत्नी और बेटे के नाम पर पटना, रोहतास और वाराणसी तक में 12 प्लॉट मिला. जिसकी शुरुआती अनुमानित कीमत 1.32 करोड़ रुपए आंकी जा रही है.

अधिकारी के आवास से 1.85 करोड़ रुपए कैश और करीब 10.25 लाख रुपए के निवेश के कागजात मिले. इसके अलावा करीब 32 लाख रुपए के सोना-चांदी के जेवर भी मिले. वही एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी सहित 35 बैंक खातों में अधिकारी के 1.49 करोड़ रुपए जमा मिले.

गोपालगंज ADM राजेश्वरी पांडे के घर पर SUV की टीम.

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ADG बोले- ADM के ठिकानों से 3.12 करोड़ की संपत्ति मिली

एडीजी सुधांशु कुमार के अनुसार एडीएम राजेश्वरी पांडे के ठिकानों से करीब 3.12 करोड़ की संपत्ति मिली है. जिसमें से करीब ढाई करोड़ रुपए अवैध है. मालूम हो कि राजेश्वरी पांडे 2010 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं. वो पूर्णिया में सीनियर डिप्टी कलेक्टर, धमदाहा और बारसोई में एसडीएम रह चुके हैं. इस छापेमारी के बाद एडीएम राजेश्वरी पांडे अंडरग्राउंड हैं. अभी वो कहां है इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है.

इधर एसवीयू का कहना है कि अब अधिकारी के ठिकानों से मिले रकम और दस्तावेजों की रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजा जाएगा. जिसके बाद विशेष अदालत में केस चलेगा. दोषी पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया जा सकता है.

छापेमारी के लिए जाती टीम.

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रोहतास के रहने वाले हैं एडीएम राजेश्वरी पांडे

बताया गया कि एडीएम राजेश्वरी पांडे के कार्यालय और आवास पर छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज और लाइंसेंसी आर्म्स भी मिला है. एडीएम राजेश्वरी पांडे रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के ठोठसन गांव की मूल निवासी बताए जाते हैं. अभी गोपालगंज में एडीएम के पद पर तैनात थे. एडीएम के खिलाफ हुई इस छापेमारी से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है.

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गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट