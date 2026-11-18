बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में जमकर हंगामा देखने को मिला है. NSUI के सदस्यों के द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ की मारपीट का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, मीडियाकर्मियों के साथ गाली-गलौज और बदसलूकी किए जाने की बातें भी सामने आई हैं. दरअसल, आज NSUI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को बुलाया था. कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात कहकर मीडिया को बुलाया गया था. हालांकि, कन्हैया कुमार का आज पटना आने का कोई कार्यक्रम नहीं था. मीटिंग के लिए कुर्सी को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट में तब्दील हो गया.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के व्यवहार से नाराज मीडियाकर्मियों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया है. मीडियाकर्मी के साथ बदसलूकी का विरोध जताते हुए मीडियाकर्मियों ने सदाकत आश्रम से वॉकआउट कर दिया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह से नाराज होकर जाते हुए पत्रकारों को यह कहते हैं सुना जा सकता है, "माइक उठाइए और यहां से चलिए. मीडिया वालों पर हाथ कैसे उठा दिया गया."

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