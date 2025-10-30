विज्ञापन
मुजफ्फरपुर की रैली में राहुल के बयान पर घमासान, अमित शाह बोले, 'बिहार के लोग इसका बदला लेंगे'

तेजप्रताप यादव ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि, "कांग्रेस नेता को छठ के बारे में कुछ पता नहीं है. राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता है, कभी छठ किए हैं?"

बिहार में राहुल गांधी के मोदी के डांस वाले बयान पर सियासत गर्मा गई है. एनडीए के नेताओं के साथ अमित शाह ने राहुल गांधी को जमकर घेरा है. अमित शाह ने बिहार में एक रैली के दौरान कहा कि, "कांग्रेस के लिए यह पूजा ड्रामा और नौटंकी है. आप ऐसे लोगों को सजा देंगे कि नहीं देंगे. माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती हैं, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती हैं. क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मइया का अपमान सहन करेंगी. मैं जानता हूं कि छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाला नहीं सैकड़ों साल भूलने वाला नहीं है." 

राजद-कांग्रेस ने छठ पूजा को गाली देने का काम किया: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने रैली के दौरान कहा कि "इन लोगों ने (राजद-कांग्रेस) छठ पूजा को गाली देने का काम किया है. बिहार ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा. साथियों, बिहार का गौरव और बढ़ाना, बिहार की मीठी बोली और संस्कृति को कोने-कोने में ले जाना, बिहार का विकास करना, NDA-बीजेपी की यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है."

राहुल गांधी ने छठ मइया का अपमान किया: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि, "राहुल ने बिहार में आकर छठ मइया का अपमान किया है. बिहार के लोग इसका बदला लेंगे. राहुल बाबा छठ मइया को आप और आपकी माता जी नहीं समझ पाएंगी. आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की माता जी को अपमानित किया और आपने छठ मइया का अपमान किया है. ये बिहार है, जब 14 तारीख को डब्बे खुलेंगे, दूर-दूर तक NDA होगा."

इनको माताएं-बहनें माफ नहीं करेंगी: अमित शाह

अमित शाह ने आगे कहा, "कांग्रेस -राजद वाले छठी मइया का अपमान कर रहे हैं. क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मइया का अपमान कर सकता है क्या? ऐसा अपमान बिहार और हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? निर्जला उपवास करने वाली मेरी माताएं-बहनें इसे सहन करेंगी क्या? छठ पूजा राजद और कांग्रेस वालों के लिए ड्रामा है, नौटंकी है. इनको माताएं-बहनें माफ नहीं करेंगी."

तेजप्रताप यादव ने राहुल गांधी को घेरा

तेजप्रताप यादव ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि, "कांग्रेस नेता को छठ के बारे में कुछ पता नहीं है. राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता है, कभी छठ किए हैं?" तेजप्रताप यही नहीं रुके बल्कि राहुल की विदेश यात्रा पर उन्हें घेर भी लिया. उन्होंने कहा कि जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ की क्या जानकारी होगी. तेजप्रताप ने कहा कि कभी राहुल छठ किए नहीं हैं और छठ के बारे में बोल रहे हैं.

राहुल ने दिया था विवादित बयान

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था कि, "पीएम नरेंद्र मोदी को छठ से कोई मतलब नहीं है. अगर आप वोट के लिए पीएम मोदी को नाचने के लिए भी कहेंगे तो वो नाचने लगेंगे. उनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है."

