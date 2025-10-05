बिहार चुनाव पर मंथन... चुनाव आयोग की बैठक, बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग का दूसरा दिन

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां राजनीतिक पार्टियां सीट बंटवारे पर मंथन कर ही हैं. वहीं, निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तैयारियों का जायजा ले रहा है. बिहार में चुनाव आयोग की बैठक आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी. बैठक के दौरान, चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी इंफोर्समेंट एजेंसियों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार, बिहार पुलिस और केंद्रीय बल के नोडल अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे. इसके अलावा, मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी.

चुनाव आयोग की टीम का शेड्यूल

सुबह 9:30 से 11 बजे तक: चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी इंफोर्समेंट एजेंसियों के साथ बैठक.

11:30 से 12 बजे तक: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पुलिस और केंद्रीय बल के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक.

दोपहर 12 से 1 बजे तक: मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक.

1 से 2 बजे तक: लंच ब्रेक.

दोपहर 2 बजे: मुख्य निर्वाचन आयुक्त की प्रेसवार्ता

इधर, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी आज दूसरे दिन जारी रहेगी, जिसमें 2020 में हारी गई सीटों पर मंथन होगा और बची हुई सिटिंग सीटों पर भी चर्चा होगी. पहले दिन की बैठक में 60 सिटिंग सीटों पर मंथन हुआ था. वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन और संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी. चुनाव समिति की टीम राज्य में मिले नामों को लेकर दिल्ली जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय टीम उम्मीदवारों की पहले चरण की सूची जारी कर सकती है.

