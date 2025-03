लालू को कोसना विपक्षी दलों का फैशन बन गया है... अमित शाह के बयान पर तेजस्वी का पलटवार

Tejaswi Yadav on Amit Shah: रविवार को बिहार के गोपालगंज में आयोजित रैली में अमित शाह के दिए बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है. तेजस्वी यादव ने कहा, "केवल झूठ बोलने का काम किया है उन्होंने. जब चुनाव आता है तो बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब जुमला हो जाता है. कह रहे हैं कि इतना पैसा दिया मोदी जी ने, तो डिटेल में बताना चाहिए कि किस-किस सेक्टर में दिया. क्या काम हुआ. 20 साल में इन्होंने क्या काम किया, उसके बारे में नहीं बताया."

राजद सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव पर की गई अमित शाह की टिप्पणी को लेकर तेजस्वी ने कहा, "लालू जी को गाली देना लोगों का फैशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा. फिर जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे."

तेजस्वी के अलावा राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी अमित शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है. मनोज झा ने कहा, "आज गृह मंत्री जी बिहार आज आए और आदतन झूठ बोलने और लगातार झूठ बोलने से नहीं चूके. आंकडे़ लाओ ना, आंकड़ों पर बात होनी चाहिए. लालू जी का जो दौर था, और अभी आपका जो काम है, उसपर बात हो."

राजद सांसद ने आगे कहा कि बिहार के चुनाव के लिए तेजस्वी ने लंबी लकीर खिंची है. नौकरी की बात, 2500 रुपए वाली माई-बहिन योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली... इस पर बात कीजिए ना. अमित शाह जी आपको झूठ नहीं बोलने देंगे. आखिर कितना झूठ बोलेंगे.

