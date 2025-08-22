विज्ञापन
दोनों लड़के बिहार को ठगने की कोशिश कर रहे हैं... राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वोट अधिकार यात्रा के नाम पर दोनों लड़के (राहुल गांधी- तेजस्वी यादव) सीमांचल के लोगों को ठगने की तैयारी कर रहे हैं. आप सभी को इनसे बचकर रहना है.

दोनों लड़के बिहार को ठगने की कोशिश कर रहे हैं... राहुल और तेजस्वी की यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान
शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
  • कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं.
  • सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को कटिहार में लड़के कहकर संबोधित किया.
  • शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा ने हमें विपक्ष के भ्रम को तोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है.
कटिहार:

कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी इन दिनों बिहार की यात्रा पर हैं. वह पूरे प्रदेश में इन दिनों वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं. उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी हैं. अपनी इस यात्रा के क्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शुक्रवार को मुंगरे में थे. अब उनकी इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने कटिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कटिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल और तेजस्वी यादव को लड़के कहके संबोधित किया.

इस पीसी में उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी और अन्य बड़े नेताओं को बिहार भर में अलग-अलग जिलों में जाकर विपक्ष के आडंबर को तोड़ने की जिम्मेदारी दी है. हम हर जिले में जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ-साथ ये बताएंगे कि आखिर हमारी सरकार ने जनकल्याण के लिए और क्या कुछ किया है. 

सीमांचल को ठगने निकले हैं राहुल-तेजस्वी

शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि वोट अधिकार यात्रा के नाम पर दोनों लड़के (राहुल गांधी- तेजस्वी यादव) सीमांचल के लोगों को ठगने की तैयारी कर रहे हैं. आप सभी को इनसे बचकर रहना है.लोग अब इस यात्रा के बारे में समझ चुके हैं, इसलिए केवल महागठबंधन से वो लोग जिन्हें टिकट की लालसा है, वो ही शक्ति प्रदर्शन करने के लिए भीड़ जुटा रहे हैं. आम लोग अब इस यात्रा से दूरी बना चुके हैं. राहुल गांधी की यात्रा लोगों के बीच भ्रम फैलाने वाली यात्रा है. शाहनवाज हुसैन का ये बयान उस समय आया है जब राहुल गांधी 23 अप्रैल को कटिहार का दौरान करने जा रहे हैं. 

पूर्णिया एयरपोर्ट का श्रेय लेना गलत

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शाहनवाज हुसैन से पूर्णिया एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया और बताया गया कि सांसद पप्पू यादव इसका श्रेय ले रहे है, तो उन्होंने इसकी निंदा की. उन्होंने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए पैसे केंद्र ने दिए, इसका निर्माण केंद्र ने कराया, राज्य में सरकार एनडीए गठबंधन की है. ऐसे में अगर कोई इसके निर्माण का श्रेय ले रहा है तो वो ये सही नहीं कर रहा. 
 

