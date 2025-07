Patna Rainfall: बिहार की राजधानी पटना में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. पटना जंक्शन समेत शहर के कई प्रमुख इलाकों में जल-जमाव की स्थिति बन गई है. यहां तक कि अस्‍पताल परिसरों में भी पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. खबरों के मुताबिक, 150 से अधिक मोहल्लों और कॉलोनियों में जलजमाव की स्थिति है.

लगातार भारी बारिश के साथ-साथ शहर के खराब ड्रेनेज सिस्टम को भी जल-जमाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नालों और नालियों की उचित सफाई न होने के कारण बारिश का पानी ठीक से निकल नहीं पा रहा है. ऐसे में शहर के निचले इलाकों में पानी जमा हो रहा है. इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में सड़कों की चल रही खुदाई भी इस समस्या को बढ़ा रही है.

#WATCH | Heavy rain triggers waterlogging in the premises of the Bihar Legislative Assembly in Patna pic.twitter.com/naS6jUQiNb