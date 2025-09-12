विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar News: ब्रेड पकौड़ा खा लो, फिर चलते हैं... पति के साथ महिला ने कर दिया बड़ा कांड

बिहार के कैमूर में एक ऐसा मामला सामने आया, जो हर किसी को हैरान कर रहा है. एक पत्नी पर पति को ब्रेड पकौड़े में जहर मिलाकर खिलाने का आरोप. जानिए क्या है पूरा मामला...

Read Time: 3 mins
Share
Bihar News: ब्रेड पकौड़ा खा लो, फिर चलते हैं... पति के साथ महिला ने कर दिया बड़ा कांड
कैमूर:

बिहार के कैमूर जिले के भभुआ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पत्नी पर पति को ब्रेड पकौड़े में जहर मिलाकर खिलाने का आरोप लगा है. घटना गुरुवार की है. पति की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे तुरंत भभुआ के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पीड़ित की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी 32 वर्षीय पिंटू साह के रूप में हुई है. सदर अस्पताल में इलाज करा रहे पिंटू ने बताया कि उनकी पत्नी सविता देवी पहले से अपने दो बच्चों के साथ भभुआ में रह रही थी, जबकि बाकी दो बच्चे उनके साथ घर पर रहते थे. पत्नी ने उन्हें फोन कर भभुआ बुलाया और बच्चों को साथ घर ले चलने के लिए कहा.

जब पिंटू भभुआ पहुंचे, तो उनकी पत्नी ने उन्हें एक जगह बैठाकर ब्रेड पकौड़े खाने को दिए. पत्नी ने कहा कि वह बच्चों को लेकर आ रही है, फिर सब साथ चलेंगे. ब्रेड पकौड़े खाने के कुछ ही देर बाद पिंटू को चक्कर आने लगे और उल्टी शुरू हो गई. यह देखकर पास की एक महिला ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी.

पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पिंटू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस सविता से पूछताछ कर रही है . यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ब्रेड पकौड़े में किस प्रकार का जहरीला पदार्थ मिलाया गया था.

बीते महीनों में पत्नी द्वारा पति की हत्या के चौंकाने वाले मामले सामने आए...

1. सौरभ राजपूत हत्याकांड (मेरठ, उत्तर प्रदेश) घटना की तारीख: 3 मार्च, 2025
सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी. हत्या के बाद, उन्होंने सौरभ के शव को एक ड्रम में सीमेंट से भरकर पैक कर दिया और खुद हिमाचल टूर पर चले गए.

2. राजा रघुवंशी हत्याकांड (मेघालय) घटना की तारीख: 23 मई, 2025
इंदौर के राजा रघुवंशी की उनकी पत्नी सोनम ने अपने हनीमून के दौरान मेघालय में अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी. राजा का शव एक खाई में मिला था. पुलिस के अनुसार, सोनम का अपने प्रेमी से अवैध संबंध था, जिसके कारण उसने यह साजिश रची.

3. दिलीप हत्याकांड (औरैया, उत्तर प्रदेश) घटना की तारीख: 26 मार्च, 2025
दिलीप की पत्नी प्रगति ने शादी के मात्र 14 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिलीप की हत्या की सुपारी दे दी थी.

4.वीरू जाटव हत्याकांड (अलवर, राजस्थान) घटना की तारीख: 8 जून, 2025
वीरू की पत्नी अनीता ने अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर वीरू की हत्या कर दी, क्योंकि वीरू को उनके अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar News, Bihar Crime News, Bihar Khabar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com