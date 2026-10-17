बिहार में दुर्गा पूजा पंडालों से वोटरों को साधने की कोशिश, NDA ने बनाई MLC चुनाव की रणनीति

बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. दोनों पार्टियों ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे नवरात्र के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों में जाएं, लोगों से मिलें और एनडीए उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगें.

दोनों पार्टियों ने नेताओं को दिए निर्देश

नवरात्र और दुर्गा पूजा के दौरान बिहार में जगह-जगह पंडाल सजते हैं. इन पंडालों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. बीजेपी और जेडीयू चाहती हैं कि उनके नेता भी इस मौके पर लोगों के बीच रहें. वे पूजा पंडालों में जाएं, लोगों से बातचीत करें और उन्हें एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने के लिए कहें.

MLC चुनाव पर है नजर

दोनों पार्टियों की नजर एमएलसी चुनाव पर है. इसके लिए वे अभी से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही हैं. पार्टी चाहती है कि उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने के साथ लोगों से उनका संपर्क भी बना रहे. बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर एनडीए का हिस्सा हैं. दोनों दलों के बीच चुनावी तालमेल का असर एमएलसी चुनाव पर भी पड़ता है. ऐसे में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए दोनों पार्टियां मिलकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही हैं.

हालांकि, एमएलसी चुनाव में वोट देने का तरीका विधानसभा चुनाव से अलग होता है. इस चुनाव में सीट के हिसाब से वोटर तय होते हैं. स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर पंचायत और नगर निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं. वहीं, शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित मतदाता वोट डालते हैं.

ऐसे में हर सीट पर उम्मीदवारों को अपने मतदाताओं तक पहुंचना होता है. दुर्गा पूजा के दौरान नेताओं का लोगों के बीच जाना इसी कोशिश का हिस्सा है. इससे नेताओं को लोगों से मिलने और अपनी बात रखने का मौका मिलता है. बीजेपी और जेडीयू की यह कोशिश एमएलसी चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है और एनडीए उम्मीदवारों को इसका कितना फायदा मिलता है, ये देखने लायक होगा.

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