विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार में गिरिराज समेत इन नेताओं को मिली Y-Z सिक्योरिटी, घट गई इन नेताओं की सुरक्षा; देखें लिस्ट

Bihar Leaders Security: तेजस्वी की सुरक्षा घटाए जाने पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्होंने इसे एनडीए सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने का जानबूझकर किया गया प्रयास करार दिया.

Read Time: 3 mins
Share
बिहार में गिरिराज समेत इन नेताओं को मिली Y-Z सिक्योरिटी, घट गई इन नेताओं की सुरक्षा; देखें लिस्ट
बिहार में कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई.
  • बिहार में 16 जनवरी 2026 को हुई बैठक ममें लिए गए फैसले के बाद कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है
  • केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जमुई के सांसद अरुण भारती को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है
  • विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा जेड श्रेणी से घटाकर वाई प्लस और एस्कॉर्ट गाड़ी दी गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार में कई प्रमुख नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है. कुछ की सुरक्षा बढ़ाई गई है तो वहीं कुछ की सुरक्षा में कटौती की गई है. एनडीए के कुछ नेताओं की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, जबकि कुछ विपक्षी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है. 16 जनवरी 2026 को हुई बैठक में कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर निर्णय लिया गया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है. इस संबंध में गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखा है. बता दें कि जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई हैं उनमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जमुई के सांसद अरुण भारती, अख्तरुल ईमान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय शरावगी, मंगल पांडे, भगवान सिंह कुशवाहा,नीतीश मिश्र, राजीव रंजन सिंह के नाम शामिल हैं.

ये भी पढे़ं- बवाल के बीच UGC के नए नियमों का कांग्रेस ने किया समर्थन, NSUI ने कहा- भेदभाव दूर करने में यह जरूरी कदम


इन नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा 

  • केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी. साथ ही उनके साथ एस्कॉर्ट गाड़ी भी रहेगी. 
  • जमुई के सांसद अरुण भारती को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.
  • अख्तरुल इमान को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.
  • बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय शरावगी को जेड़ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.
  • मंगल पांडे को भी जेड़ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.
  • भगवान सिंह कुशवाहा को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.
  • नीतीश मिश्र को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है
  • केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

इन नेताओं की सुरक्षा घटाई गई

  • नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जेड श्रेणी की सुरक्षा घटकर वाई प्लस और एस्कॉर्ट गाड़ी श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.
  • पशुपति पारस की सुरक्षा को वाई श्रेणी से घटाकर एक्स श्रेणी कर दी गई है.
  • कांग्रेस के पूर्व विधायक शकील अहमद  की सुरक्षा वाई श्रेणी से घटकर एक्स श्रेणी की दी गई है.
  • पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की सुरक्षा को वाई प्लस श्रेणी से घटाकर एक्स श्रेणी की गई है.
  • वहीं पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा को जेड श्रेणी से घटाकर वाई श्रेणी की दी गई है.

तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती पर RJD को आपत्ति

तेजस्वी की सुरक्षा घटाए जाने पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्होंने इसे एनडीए सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने का जानबूझकर किया गया प्रयास करार दिया. एजाज अहमद ने कहा था कि एनडीए सरकार का रवैया लोकतंत्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने दावा किया कि यह कदम विपक्ष के आंदोलन और विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही उसे कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है.

एजाज अहमद ने कहा कि विपक्ष के संघर्ष और आंदोलन से पहले ही तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती करना सरकार की घबराहट और बेचैनी को दिखाता है.  उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव लगातार प्रमुख जन मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह ठहराते रहे हैं, जिससे सत्ताधारी दल के नेताओं में बेचैनी पैदा हो गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Leaders Security, Bihar News, Bihar Security News, Bihar Leaders Security Increased, Bihar Leaders Security Reduced
Get App for Better Experience
Install Now