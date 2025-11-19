विज्ञापन
बिहार में सम्राट चौधरी चुने गए बीजेपी विधानमंडल दल के नेता, विजय सिन्हा उपनेता

सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे हैं वहीं विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं.

  • बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद पटना में विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक हुई
  • बैठक में सम्राट चौधरी को भाजपा के विधानमंडल दल का नेता चुना गया
  • विजय कुमार सिन्हा को भाजपा के विधानमंडल दल का उपनेता नियुक्त किया गया है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की पटना में बैठक हुई. बैठक में सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता चुना गया और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया. गौरतलब है कि सम्राट चौधरी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में तारापुर सीट से जीत कर आए हैं वहीं विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. दोनों ही नेता एनडीए की पिछली सरकार में उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं.

बीजेपी की तरफ से इस बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय क़ानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया था.धर्मेंद प्रधान भी इस बैठक में शामिल थे. 

नीतीश कुमार जदयू विधायक दल के नेता चुने गए

इधर बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में जदयू विधायक दल की बैठक हुई. इस बैठक में सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया. शाम में एनडीए विधायकों की बैठक होने वाली है जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा.  शाम को राज्यपाल से मिलकर सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम

 शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में होना निर्धारित है. इसे लेकर गांधी मैदान में व्यापक तैयारी की जा रही है. इस समारोह में आम से खास लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए उसी तरह की तैयारी की जा रही है. 

बताते चलें कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीटें मिली हैं. भाजपा ने 89 सीटों पर जीत दर्ज की. दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) 85 सीटों के साथ है. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति (आर) का स्ट्राइक रेट भी बेहतर रहा. पार्टी ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 पर जीत दर्ज की, जो एनडीए में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी और पूरे बिहार में चौथे नंबर की पार्टी रही. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीटों पर जीत मिली है. 

Bihar Assembly Elections, Samrat Chaudhary, Vijay Kumar Sinha
