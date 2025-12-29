अब तक नहीं मिला है थावे दुर्गा मंदिर चोरी बेशकीमती हार, एसआईटी ने मेटल डिटेक्टर की मदद से कर रही है तलाश

गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी के बाद से जिले के साथ-साथ बिहार पुलिस की भी नींद उड़ी हुई है. पुलिस ने इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से खंडित मुकुट के कुछ अंश बरामद किए गए हैं. लेकिन पुलिस अभी तक मंदिर से चुराए गए बेशकीमती हार को बरामद नहीं कर पाई है. पुलिस ने हार की तलाश तेज कर दी है. इसके लिए पुलिस मेटल डिटेक्टर का भी सहारा ले रही है.

एसआईटी ने कहां कहां ली तलाशी

इस बीच गोपालगंज पुलिस ने एक और आरोपी चोर का फोटो जारी किया है. पुलिस ने इस चोर पर इनाम की घोषणा की है. पुलिस को अब जिस चोर की तलाश है,उसका नाम शरीफ आलम है. वह गोपालगंज नगर थाना के वार्ड नंबर 28 के अरार मोड़ का रहने वाला है.मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज पुलिस ने रविवार देर शाम से सोमवार सुबह तक गोपालगंज शहर के आसपास के कई इलाकों में सघन छापामारी की. इस छापामारी के अलावा मेटल डिटेक्टर लेकर भी पुलिस जगह-जगह जमीन खोद रही है. ताकि अगर जमीन के अंदर भी चोरी किए गए समान को छुपाया गया हो तो उसे बरामद किया जा सके.

इस चोरी कांड का पर्दाफाश करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. पटना से गोपालगंज आई एसआईटी ने गोपालगंज शहर से सटे अरार मोड़ और बहोरा टोला पहुंची. यहां गांव के समीप पुलिस एक बगीचे के पास कबाड़ी का सामान रखा हुआ है. यहां पर मेटल डिटेक्टर से चोरी गए सामान की तलाश की गई. इस दौरान वहां से पुलिस ने चोरी के बिजली के तार,प्लास्टिक की रस्सी, कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट्स और कई अन्य सामान बरामद किए. लेकिन मंदिर से चोरी हुए बेशकीमती सामान की बरामदगी नहीं हो पाई है.

थावे दुर्गा मंदिर में कब हुई थी चोरी

आपको बता दें कि गोपालगंज पुलिस ने थावे दुर्गा मंदिर में चोरी के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गाजीपुर के जमानिया से दीपक राय और मोतिहारी निवासी इंजमामुल आलम को गिरफ्तार किया था. पुलिस को इंजमामुल के पास से खंडित मुकुट के कुछ अंश बरामद किए थे. यह चोर पुलिस इनकाउंटर में घायल है.उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गोपालगंज के पुलिस प्रमुख के मुताबिक 17-18 दिसंबर की रात चोरों ने थावे दुर्गा मंदिर में घुसकर गैस कटर से गर्भ गृह का ताला तोड़ा और फिर देवी की मूर्ति के गले का सोने का हार, मुकुट और चांदी की छतरी सहित दान पेटी चुरा ले गए थे.

