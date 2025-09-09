बिहार: कुख्यात लाली यादव की गोली मारकर हत्या, पुलिस थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई वारदात

बिहार के सीवान में कुख्यात अपराधी दिनेश यादव उर्फ लाली यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई हैं. अपराधियों ने लाली यादव के सर में गोली मारकर हत्या की. लाली यादव की हत्या के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल हैं. घटना को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए हैं. घटना चैनपुर ओपी थाना से कुछ ही दूरी पर हुई है. मृतक लाली यादव सीवान जिले के चैनपुर ओपी थाना के नया गांव का रहने वाला था. लाली यादव पर हत्या, लुट, अपहरण, डकैती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज थे.

बताया जा रहा है कि दिनेश लाल यादव उर्फ लाली यादव मंदिर के पास मौजूद था, तभी दो बाइक पर सवार चार अपराधी आए और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, गोली लगने से लाली यादव की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अपराधी मौके से फरार हो गए.

इस वारदात के बाद पूरे बाजार में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. वहीं दुकानदारों ने अपनी सभी दुकानें बंद कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीवान सदर अस्पताल भेज दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है.