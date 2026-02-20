एग्जाम रिजल्ट आने से पहले ही डिप्रेशन में आ गई थी छात्रा, उठाया ऐसा कदम कि उजड़ गया परिवार

बिहार के आरा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली और बच्चों पर बढ़ते मानसिक दबाव पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. नवादा थाना क्षेत्र में परीक्षा के तनाव के चलते एक छात्रा ने मौत को गले लगा लिया.

क्या है पूरा मामला?

घटना नवादा थाना क्षेत्र के डीएम कोठी के समीप की है. मृतका की पहचान अनन्या के रूप में हुई है, जो आईएससी की छात्रा थी. मिली जानकारी के अनुसार, अनन्या इन दिनों इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रही थी. उसका परीक्षा केंद्र सोनवर्षा स्थित एमडीजे स्कूल में पड़ा था. परिजनों का कहना है कि अनन्या पढ़ाई में मेधावी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह परीक्षा को लेकर काफी मानसिक तनाव में दिख रही थी. उसे इस बात का डर सता रहा था कि परीक्षा के परिणाम उम्मीद के मुताबिक होंगे या नहीं. इसी डर और दबाव में आकर उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया.

पुलिस की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नवादा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला परीक्षा के दबाव और तनाव का लग रहा है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके.