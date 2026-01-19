विज्ञापन
पटना में एक और NEET छात्रा की मौत से हड़कंप, 6 जनवरी को ही हॉस्टल में लगाई थी फांसी

Patna News: पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की संभावना जताई गई है. मामले पर राजनीति भी तेज है. इस बीच एक और नीट छात्रा की आत्महत्या की खबर ने सभी को चौंका दिया है. 

  • पटना में नीट की एक और छात्रा की मौत की खबर से हड़कंप मच गया. उसने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली
  • छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि दो लड़कों की प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी ने आत्महत्या की है
  • एक नाबालिक आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश करके सुधार गृह भेजा गया, जबकि दूसरे आरोपी की संलिप्तता नहीं मिली है
पटना:

पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत की खबर से पूरा राज्य गमगीन है. जब से उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गौंगरेप की आशंका जताई गई है, तब से लोगों में बहुत गुस्सा है. इस बीच एक और नीट छात्रा की आत्महत्या की खबर ने सबको चौंका दिया है. जानकारी के मुताबिक, नीट की तैयारी कर रही 15 साल की छात्रा ने भी 6 जनवरी को अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी. वह पटना के ही एक गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी.

एक और नीट छात्रा ने दी जान

 छात्रा के पिता ने बताया कि वह पिछले छह महीने से पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी. 4 जनवरी को वह अपने घर से पटना आई थी. 6 जनवरी को 1 बजे उन्हें हॉस्टल संचालक ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. पिता का आरोप है कि दो लड़के उनकी बेटी को परेशान करते थे, प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या की है. 

एक नाबालिक को सुधार गृह भेजा गया 

गांधी मैदान थाना प्रभारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 1 नाबालिक आरोपी से छात्रा की अक्सर बातचीत होती थी. वह पास में रहता था जांच के दौरान पता चला कि दोनों आपस में संपर्क में थे. पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया. वहां से उसे सुधार गृह भेज दिया गया.वहीं दूसरे आरोपी की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि छात्रा की मौत फंदे में लटकने के कारण हुई है.

दो नीट छात्राओं की गई जान

बता दें कि पटना के शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की संभावना जताई गई है. छात्रा 6 जनवरी को ही अपने हॉस्टल में बेहोश पाई गई थी. इस मामले पर राजनीति भी तेज है. इस बीच एक और नीट छात्रा की आत्महत्या की खबर ने सभी को चौंका दिया है. सवाल उठ रहा है कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल मौत का अड्डा क्यों बनते जा रहे हैं. 
 

Bihar News, Patna Suicide, Neet Student Suicide In Patna, Patna Neet Student, Bihar Crime
