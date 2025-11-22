बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है. सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध करने वालों की अब खैर नहीं है. पुलिस को अपराध रोकने के लिए पूरी छूट दी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पुलिस के हाथ बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि खुले तौर पर कार्रवाई करने की पूरी आज़ादी है. अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है.

सम्राट चौधरी ने हालांकि, स्‍पष्‍ट कर दिया कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में काम करेगा. सुशासन का राज पहले भी था और आगे और मजबूती से कायम रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि जिस जंगलराज को खत्म किया गया था, वह अब वापस नहीं आएगा. बिहार में कानून की एक व्‍यवस्‍था कायम है, जिसे आगे भी लागू रखा जाएगा. अपराधियों की बिहार में कोई जगह नहीं है, ये उन्‍हें याद रखना चाहिए.

जब सम्राट चौधरी से पूछा गया कि क्‍या बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होगा, तो उन्‍होंने कहा कि देखिए, बिहार में पहले से ही एक कानून की व्‍यवस्‍था कायम है. यहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है. ऐसी ही कानून व्‍यवस्‍था आगे भी कामय रहने वाली है. कानून व्‍यवस्‍था में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी. अपराधी ये जान लें कि उनके लिए बिहार में कोई जगह नहीं है. वह बिहार छोड़ दें.

बिहार में अपराधियों का पिंडदान गया में होगा... वाले बयान के बारे में पूछे जाने पर उपमुख्‍यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है.

