LIVE: बिहार में सरकार के गठन की कवायद तेज, दिल्ली से लेकर पटना तक क्या हलचल, जानें पर एक अपडेट

बिहार चुनाव में विशाल बहुमत मिलने के बाद एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बीच राजनीतिक गलियारों में उस समय सियासी हलचल तेज हो गई, जब सोमवार देर रात केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा अचानक एक चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए. सूत्रों के अनुसार दोनों वरिष्ठ जदयू नेताओं को भाजपा आलाकमान ने दिल्ली बुलाया था. उनके अचानक चले जाने से यह सवाल उठने लगा है कि क्या नई सरकार के गठन में आखिरी समय में कोई रुकावट आई है. हालांकि, पटना हवाई अड्डे पर मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों पर न तो ललन सिंह और न ही संजय झा ने कोई टिप्पणी की. इस बीच बिहार में सरकार गठन की कोशिशें तेजी से आगे बढ़ रही हैं. एनडीए विधायक दल की बैठक 19 नवंबर को होगी, जिसमें गठबंधन औपचारिक रूप से अपना नेता चुनेगा. नीतीश कुमार के उसी दिन इस्तीफी देने की उम्मीद है, जिसके बाद 17वीं बिहार विधानसभा भंग हो जाएगी.

BJP को क्या मिलेगा?

पीटीआई को सूत्रों ने बताया कि जद(यू) अपने अधिकांश मंत्रियों को बरकरार रख सकता है, जबकि भाजपा कुछ नए चेहरों को शामिल कर सकती है. पिछले मंत्रिमंडल के 25 मंत्रियों में से 24 ने इस बार चुनाव जीता, जबकि एकमात्र पराजित मंत्री सुमित कुमार सिंह इस बार अपनी सीट नहीं बचा सके.

टीम नीतीश में नए चेहरे कौन, किसकी चर्चा तेज?

सूत्रों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से पांच से छह नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है. महनार सीट से निर्वाचित जद(यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई टीम में जगह मिलने की संभावना है. नीतीश कुमार 19 नवंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके बाद 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नए चेहरों में राहुल कुमार सिंह, सुधांशु शेखर, कलाधर प्रसाद मंडल और पन्ना लाल सिंह पटेल के नामों पर विचार किया जा रहा है.

बिहार में सरकार के गठन की तैयारियां तेज

बिहार चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद एनडीए में अब जोर-शोर से नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो चुकी है. यही वजह है कि दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक सियासी हलचल होने लगी है. जहां नेताओं के बीच बैठकों का दौर चल रहा है.