बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में घटे 48 लाख मतदाता, 14 लाख युवा वोटर्स जुड़े, पढ़ें पूरी डिटेल

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे निर्वाचन आयोग ने सभी 243 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट जारी कर दी है. फाइनल वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं. एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे. जबकि रिवीजन के दौरान 3.66 लाख नाम बाद में हटाए गए और 21.53 लाख वोटर्स के नाम जोड़े गए. नई मतदाता सूची में 18-19 साल के 14 लाख युवा जोड़े गए हैं. आइए बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट को आंकड़ों में समझिए. हालांकि अभी भी नाम जुड़वाने का मौका बिहारवासियों के पास होगा.

बिहार में कुल वोटर: 7.41 करोड़

कुल मतदाता: 7 करोड़ 41 लाख 92 हजार 357

24 जून (SIR से पहले) तक दर्ज वोटर: 7 करोड़ 89 लाख 60 हजार 844

SIR के बाद: 65 लाख 64 हजार 75 वोटरों के नाम कटे

1 अगस्त के बाद कितने नाम हटे: 3 लाख 66 हजार 742 और वोटर बाहर

कुल वोटर हटेः 69 लाख 30 हजार 817

SIR के बाद जुड़े नाम: 21 लाख 53 हजार 343

ड्राफ्ट रोल से बाहर : 65 लाख 64 हजार 75 वोटर

फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर: 3 लाख 66 हजार 742

दावा और आपत्ति के दौरान जुड़े नाम: 21 लाख 53 हजार 343

पुरुष मतदाता: 3 करोड़ 92 लाख 7 हजार 804

महिला मतदाता: 3 करोड़ 49 लाख 82 हजार 828

कितने युवा-कितने बुजुर्ग

85 वर्ष से ऊपर के वोटर: 4 लाख तीन हजार 985

18 से 19 साल के नए वोटर: 14 लाख 1 हजार 50

दिव्यांग मतदाताः 7 लाख 20 हजार 709

थर्ड डेंजर मतदाताः 1725

नाम हटने के तीन कारण

1-मृत्यु

2- एक से ज्यादा जगह नाम

3- पता बदल गया