बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट में घटे 48 लाख मतदाता, 14 लाख युवा वोटर्स जुड़े, पढ़ें पूरी डिटेल

- निर्वाचन आयोग ने सभी 243 सीटों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की है जिसमें 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं
- एसआईआर के दौरान 65 लाख से अधिक नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए और रिवीजन के बाद 3.66 लाख नाम भी डिलीट किए गए
- रिवीजन के दौरान 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं जिसमें 18 से 19 वर्ष के लगभग 14 लाख युवा शामिल हैं
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे निर्वाचन आयोग ने सभी 243 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट जारी कर दी है. फाइनल वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं. एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे. जबकि रिवीजन के दौरान 3.66 लाख नाम बाद में हटाए गए और 21.53 लाख वोटर्स के नाम जोड़े गए. नई मतदाता सूची में 18-19 साल के 14 लाख युवा जोड़े गए हैं. आइए बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट को आंकड़ों में समझिए. हालांकि अभी भी नाम जुड़वाने का मौका बिहारवासियों के पास होगा.
बिहार में कुल वोटर: 7.41 करोड़
कुल मतदाता: 7 करोड़ 41 लाख 92 हजार 357
24 जून (SIR से पहले) तक दर्ज वोटर: 7 करोड़ 89 लाख 60 हजार 844
SIR के बाद: 65 लाख 64 हजार 75 वोटरों के नाम कटे
1 अगस्त के बाद कितने नाम हटे: 3 लाख 66 हजार 742 और वोटर बाहर
कुल वोटर हटेः 69 लाख 30 हजार 817
SIR के बाद जुड़े नाम: 21 लाख 53 हजार 343
ड्राफ्ट रोल से बाहर : 65 लाख 64 हजार 75 वोटर
फाइनल वोटर लिस्ट से बाहर: 3 लाख 66 हजार 742
दावा और आपत्ति के दौरान जुड़े नाम: 21 लाख 53 हजार 343
पुरुष मतदाता: 3 करोड़ 92 लाख 7 हजार 804
महिला मतदाता: 3 करोड़ 49 लाख 82 हजार 828
कितने युवा-कितने बुजुर्ग
85 वर्ष से ऊपर के वोटर: 4 लाख तीन हजार 985
18 से 19 साल के नए वोटर: 14 लाख 1 हजार 50
दिव्यांग मतदाताः 7 लाख 20 हजार 709
थर्ड डेंजर मतदाताः 1725
नाम हटने के तीन कारण
1-मृत्यु
2- एक से ज्यादा जगह नाम
3- पता बदल गया
