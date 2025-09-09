Manoj Tiwari Exclusive: बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. मंगलवार को उपराष्‍ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने पहुंचे मनोज तिवारी ने NDTV से भोजपुरी में एक्‍सक्‍लूसिव बातचीत में कहा कि एनडीए बिहार के दिल में बस चुका है. बिहार में का होई (बिहार में क्‍या होगा) के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा, 'एनडीए के प्रति बिहार में जो खुशी है, जो उत्‍साह है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता. तय है कि बिहार में एनडीए फिर से जीतेगी.'

कब तक डिब्‍बा बनी रहेगी बीजेपी?

बिहार में 2005 से ही नीतीश के नेतृत्‍व में एनडीए की सरकार बनती रही है और हर बार मुख्‍यमंत्री भी वो ही बनते रहे हैं. जदयू जब बीजेपी से अलग होकर लड़ी तो एनडीए के लिए सरकार बनाना नामुमकिन हो गया. एक बार फिर नीतीश के सीएम चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है. इसको लेकर एनडीटीवी ने सवाल किया कि बिहार में बीजेपी कब तक डिब्‍बा बनी रहेगी, इंजन कब बनेगी. भोजपुरी में किए गए सवाल का उन्‍होंने भोजपुरी में ही जवाब दिया, जिसका लब्‍बोलुआब ये था कि एनडीए एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है.

उन्‍होंने कहा, 'सभी के दिल में एनडीए बस गया है. मोदीजी-नीतीशजी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की जो मुट्ठी बंधी है, उसका रिजल्‍ट बहुत अच्‍छा होने वाला है.'

बड़ी मुश्किल से चमकल बिहार बा

ये नया बिहार है...

मनोज तिवारी ने आगे कहा कि ये नया बिहार है. उन्‍होंने बताया कि 3 दिन पहले वो बिहार गए थे और एयरपोर्ट का वीडियो ब्‍लॉग बनाया था, जिसे अलग-अलग प्‍लेटफॉर्म पर 32 लाख लोग देख चुके हैं. उन्‍होंने कहा, 'बिहार बदल रहा है. ये कई एयरपोर्ट वाला बिहार है. आईआईएम का बिहार है. बढ़ते एम्‍स का बिहार है. छपरा से आरा ब्रिज, दीघा पुल, बख्तियारपुर का ब्रिज, कोसी के पुल का बिहार है. ये वंदे भारत का बिहार है.'

उन्‍होंने भोजपुरी में एक गीत गाकर भी सुनाया, जो कि आपने ऊपर वीडियो में देखा-सुना. इसके बोल हैं- बड़ी मुश्किल से चमकल बिहार बा, एगो औरि उड़ान के तैयार बा, पूरा बिहारी लोग सतर्क होशियार बा, नयका उड़ान के तैयार बा.