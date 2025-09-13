राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक नई राजनीतिक यात्रा निकालने जा रहे हैं. 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होने वाली यह यात्रा 'बिहार अधिकार यात्रा' के नाम से जानी जाएगी और 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी. इस 5 दिवसीय यात्रा का मकसद यूं तो लोगों से सीधा संवाद करना है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके जरिये तेजस्‍वी न केवल विरोधी एनडीए को, बल्कि महागठबंधन में भी सहयोगी दलों को अपना दम-खम दिखाना चाहते हैं.

तेजस्वी की यह यात्रा जहानाबाद से शुरू होकर नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर होते हुए वैशाली तक जाएगी.

स्‍थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने पार्टी के सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए पत्र भेजा है, जिसके अनुसार, इस पांच दिवसीय यात्रा के दौरान, तेजस्वी यादव 10 जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे. साथ ही यात्रा के रूट में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्रों में किसी एक जगह पर तेजस्वी जनसंवाद भी करेंगे.

राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का असर!

कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्‍म हुई है. 17 अगस्‍त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 1 सितंबर को पटना में समाप्‍त हुई थी. इसमें राहुल के साथ तेजस्‍वी भी शामिल हुए थे. वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर ये यात्रा करीब 1300 किलोमीटर की थी और 20 जिलों को कवर किया गया था. इसने महागठबंधन, खासकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खूब उत्‍साहित किया था. अब तेजस्‍वी भी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहेंगे, जो कि आगामी चुनावों को देखते हुए बेहद अहम है.

पहले भी राजनीतिक यात्राएं कर चुके हैं तेजस्‍वी

ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी किसी यात्रा पर निकल रहे हैं. 'वोटर अधिकार यात्रा' में तो वे शामिल थे ही, उससे पहले भी ऐसी यात्राएं निकाल चुके हैं. तेजस्वी ने समय-समय पर चुनावी दौरों, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर कई क्षेत्रीय दौरे भी किए हैं, जिला संवाद यात्रा, युवाओं के बीच अभियान, छात्रों के बीच विशेष संवाद इनमें शामिल हैं.

फरवरी 2024 में तेजस्वी ने 10 दिन की जन-विश्वास यात्रा निकाली थी, जिसमें बिहार के 38 जिलों में 30 बड़ी सभाएं की गईं. इसका मकसद, महागठबंधन सरकार की उपलब्धियां बताना और विपक्ष को घेरना था.

तेजस्वी ने जुलाई 2018 में 'एनडीए भगाओ, बेटी बचाओ' थीम पर बिहार में साइकिल यात्रा निकाली थी. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला सुरक्षा, बढ़ते अपराध और केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करना था. हालांकि ये यात्रा आधी ही रह पाई थी.