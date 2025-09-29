विज्ञापन
प्रशांत किशोर के पास कहां से आता है इतना पैसा? PK बोले- चोरी नहीं करता! दे दिया 241 करोड़ का हिसाब-किताब

प्रशांत किशोर ने कहा, 'पैसा सरस्वती से आता है. रणनीतिकार के तौर पर मैं जो सलाह देता हूं, उसकी फीस लेता हूं. इसके अलावा लोगों से भी पैसा मांगना शुरू किया है.' 

प्रशांत किशोर के पास कहां से आता है इतना पैसा? PK बोले- चोरी नहीं करता! दे दिया 241 करोड़ का हिसाब-किताब
  • प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी पार्टी जन सुराज की फंडिंग रणनीतिक सलाह की फीस और दान से होती है.
  • पीके ने बताया कि 3 साल में उन्‍होंने रणनीतिक सलाह के लिए 241 करोड़ रुपये कमाए, जिन पर टैक्स भी दिया.
  • प्रशांत किशोर ने कहा कि वो राज्यपाल और PM मोदी को पत्र लिखकर सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की मांग करेंगे.
Prashant Kishor Jan Suraj: बिहार में बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन सुराज की फंडिंग को लेकर लग रहे आरोपों का जवाब दिया है. पटना में आयोजित प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बताया कि जन सुराज में पैसा कहां से आता है. उन्‍होंने न केवल पार्टी के फंडिंग सोर्स के बारे में बताया, बल्कि खर्च का भी हिसाब-किताब सामने रख दिया. उन्‍होंने बताया कि कैसे 'सरस्‍वती' की कृपा से उनके पास 'लक्ष्‍मी' आती है. पीके ने कहा, 'मुझे नेता मत कहिए, बाकी नेताओं की तरह मत समझिए, मैं नेता नहीं हूं और बिहार कमाने नहीं आया हूं. बल्कि खून-पसीना बहाने आया हूं, सेवा करने आया हूं.' 

'सब नेताओं को चोर नजर आता हूं'

प्रशांत किशोर ने कहा, 'लोग पूछते है की प्रशांत किशोर के पास कैसे पैसा आता है. बिहार के सब नेताओं को पीके चोर नजर आता है. आज मैं बताऊंगा की जन सुराज का पैसा कैसे आता है.' उन्‍होंने कहा, 'पैसा सरस्वती से आता है. रणनीतिकार के तौर पर मैं जो सलाह देता हूं, उसकी फीस लेता हूं. इसके अलावा लोगों से भी पैसा मांगना शुरू किया है.' 

'3 साल में कमाए 241 करोड़, 98 करोड़ डोनेट किया' 

उन्‍होंने बताया कि पिछले 3 साल में जन सुराज को पैसा कहां से आया. पीके ने कहा, '2021-2023' से जिसने  भी हमसे सलाह ली है, उसके एवज में मैंने फीस ली है. उन्‍होंने कहा, 'मैंने पिछले 3 साल में फीस के तौर पर 241 करोड़ रुपये लिए हैं. इसपर सरकार को 18% जीएसटी भी दिया है और करीब 20 करोड़ इनकम टैक्स दिया है.'  उन्‍होंने कहा, 'मैं जो भी फीस लेता हूं, उसमें अपना खर्च काट कर जो बचता है, उसे पार्टी के नाम डोनेट कर देता हूं. मैंने अपने अकाउंट से जन सुराज को 98 करोड़ डोनेट किया है.' 

'मान‍हानि नोटिस वापस लें अशोक चौधरी, नहीं तो...'

पीके ने सोमवार को एक बार फिर जदयू नेता और कैबिनेट मिनिस्‍टर अशोक चौधरी पर हमला बोला. उन्‍होंने अशोक चौधरी को मानहानि नोटिस वापस नहीं लेने पर बड़ा खुलासा करने की चेतावनी दी. वे बोले, 'मेरा पहला इल्जाम वैभव न्याय ट्रस्ट पर है. जब से अशोक चौधरी की बेटी की शादी हुई है, तब से न्यास के पास 100 करोड़ की संपत्ति पटना में कैसे खरीदी गई है! उसमें बिहार के मुख्य सचिव के परिवार की महिला कैसे है.' 

उन्‍होंने मुख्‍य सचिव प्रत्‍यय अमृत का भी नाम लिया. उन्‍होंने कहा- जिया लाल आर्य , अनिता कुणाल, प्रत्यय अमृत की सास बताए कि पैसा कहां से आया है. उन्‍होंने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की संपत्ति की कमाई का आरोप लगाया. 

उन्होंने कहा, 'मेरे पास एक कट्ठा जमीन होगी तो गुलामी करेंगे.' उन्‍होंने चेताया कि अगर 100 करोड़ के मानहानि नोटिस वापस नहीं लिया तो वे 500 करोड़ का खुलासा करेंगे. 

आगे उन्‍होंने कहा, 'पिछले 8 महीने में 20 हजार करोड़ का कांट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें से 5% कट मनी ली गई है. अभी जिस इंजीनियर के घर से नोट जलाने की खबर आई, उस इंजीनियर के घर पर नोट जलाई गई.  

अगले पीसी में उनको लेकर आयेंगे, जो लोग इनके लिए पैसों की वसूली कर रहे हैं. अगर इनपे कार्रवाई नहीं हुई तो हमलोग राज्यपाल से इसकी शिकायत करेंगे. 

सम्राट चौधरी पर लगाए कई बड़े आरोप 

उन्‍होंने सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला. कहा,  '1995 में जो हत्या हुई, उसमें सात लोग अभियुक्त हैं. सम्राट चंद्र मौर्य के नाम से सर्टिफिकेट है. सम्राट चौधरी ने जो जमा किया है, इनके नाबालिग होने की वजह से इन्हें जेल से निकाला गया. मैं क्यों कह रहा हूं कि इन्हें जेल होनी चाहिए... इन्होंने अपनी उम्र 2020 में 51 साल बताई. यानी कि तब 26 साल की उम्र के आदमी को कोर्ट से नाबालिग बोल कर बरी कर दिया गया. हत्या का आरोपी, राकेश कुमार (सम्राट चौधरी का पूर्व नाम/दावा) आज संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है. 

'मोदीजी को लिखेंगे चिट्ठी' 

उन्‍होंने कहा, 'मोदीजी को हमलोग कल पत्र लिखेंगे. आपका डिप्टी सीएम जो हत्या का आरोपी है, वो जंगल राज की बात करते है, पुलिस को उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए. 

उन्‍होंने कहा, 'शिल्पी गौतम के रेप की कहानी सुनी होगी, जिसमें अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मामले में नामजद थे. ये पूरा केस सुशील मोदी ने उठाया था. तब सम्राट चौधरी साधु यादव के गैंग के आदमी थे.' 

पीके ने कहा है कि ये सभी नेता अभी डरे हुए हैं. सम्राट चौधरी डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे. ये लोग डर चुके हैं, डर से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा. ये सभी नेता बिना चुनाव लड़े सदन में जाते है, नॉमिनेट होकर. उन्‍होंने कहा कि सम्राट चौधरी के गिरफ्तारी के लिए पार्टी, राज्‍यपाल के पास जाएगी. 

