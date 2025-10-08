विज्ञापन
बिहार चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 10 सभाएं

बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि पार्टी बिहार चुनाव में अपनी प्रचार की रणनीति को अंतिम रूप दे चुकी है. PM नरेंद्र मोदी की राज्य में 10 रैलियां होंगी, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है. तो UP के CM योगी आदित्यनाथ मुस्लिम बहुल सीमांचल में 10 रैलियां करेंगे.

बिहार चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की 10 सभाएं
PTI
  • PM मोदी बिहार में 10 रैलियां करेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक PM के रैलियों की संख्या और बढ़ाई जा सकती हैं.
  • जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह प्रचार अभियान के दौरान 25-25 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे.
  • यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 10 रैलियां करने का जिम्मा दिया गया है.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दलों में चुनाव प्रचार को लेकर गहमागहमी है. जहां एक ओर एनडीए और महागठबंधन में सीटों के आवंटन पर मंथन जारी है वहीं पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी तैयार कर रही है. इसी क्रम में बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान की रूपरेखा तय कर ली है. एनडीटीवी को पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अपने स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है.

बढ़ाई जा सकती हैं PM के रैलियों की संख्या

प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव के दौरान 10 रैलियां करेंगे. पार्टी के सूत्रों ने बताया कि यह संख्या जरूरत के मुताबिक और बढ़ाई जा सकती है.

वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करीब एक महीने चलने वाले इस प्रचार अभियान के दौरान 25-25 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे.

साथ ही बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में 10 रैलियां करने का जिम्मा दिया गया है.

Photo Credit: PTI

जेडीयू की ओर से सीएम नीतीश कर रहे प्रचार

खराब तबीयत की अटकलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जेडीयू की ओर से चुनाव प्रचार में भाग लेंगे.जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक नीतीश 10 अक्तूबर के बाद हर रोज चार रैलियां करेंगे और जिन जगहों पर प्रधानमंत्री की जनसभाएं होंगी वहां वो उनके (मोदी के) साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे.


बीजेपी और जेडीयू दोनों ही दल अपने प्रचार अभियानों के तालमेल को लेकर लगातार रणनीतिक बैठकों में जुटे हैं, ताकि गठबंधन की ओर से मज़बूत संदेश जनता तक पहुंचाया जा सके.

Photo Credit: PTI

चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी

इस बीच, निर्वाचन आयोग ने भी बिहार में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं. आयोग के अधिकारियों ने 4 और 5 अक्टूबर को राज्य का दौरा कर सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और मतदाता सूची की समीक्षा की थी. आयोग ने स्पेशल इंटेन्सिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया पूरी कर ली है. 

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे — पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर 2025 को होगा, मतगणना 14 नवंबर को होगी. 

243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव अधिसूचना और नामांकन प्रक्रिया की समय-सारिणी निर्वाचन आयोग जल्द ही जारी करेगा. 

राजनीतिक गलियारों में यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होने की संभावना है. 

माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की संयुक्त रैलियां राज्य में माहौल बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं.

