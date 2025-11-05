विज्ञापन
बिहार चुनाव: 11 सीटों पर पिछली बार 1000 से कम मतों से तय हुई थी हार-जीत, 52 सीटों पर 5 हजार से कम रहा था अंतर

बिहार चुनाव में राजनीतिक दलों को सबसे ज्‍यादा चिंता उन कुछ चुनिंदा सीटों को लेकर है, जिन पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत-हार का अंतर बहुत कम मतों का रहा था. 11 सीटें ऐसी हैं, जहां जीत-हार का अंतर 1000 से भी कम मतों का है.

  • बिहार चुनाव में दलों की सबसे ज्‍यादा चिंता उन सीटों को लेकर है, जिन पर 2020 में जीत-हार बहुत कम मतों से हुई.
  • पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसी 11 सीटें है, जहां पर जीत-हार का अंतर 1000 मतों से कम रहा था.
  • बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 52 सीटें ऐसी थीं, जहां पर 5 हजार से कम वोटों से हार-जीत तय हुई थी.
नई दिल्‍ली :

बिहार विधानसभा चुनाव मतदान के पहले चरण से पहले चुनाव प्रचार जोरों पर हैं. सत्ता और विपक्ष के बीच की बयानबाजी बेहद तल्‍ख और आक्रामक होती जा रही है. हालांकि इन सबके बीच राजनीतिक दलों को सबसे ज्‍यादा चिंता उन कुछ चुनिंदा सीटों को लेकर है, जिन पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत-हार का अंतर बहुत कम मतों का रहा था. इन सीटों पर कुछ वोटों का अंतर बिहार की सत्ता की चाबी एनडीए या महागठबंधन में किसी एक गठबंधन को सौंप सकता है. यही कारण है कि इन सीटों पर राजनीतिक दलों का खास फोकस है और हर राजनीतिक दल इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है. आइए जानते ऐसी 11 सीटों के बारे में, जहां पर पिछली बार जीत-हार का अंतर 1000 मतों से कम रहा था और इस बार राजनीतिक दलों के लिए यह सीटें बेहद अहम हैं.      

इन 11 सीटों पर 1000 से कम रहा था अंतर 

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का सबसे कम अंतर हिलसा सीट पर रहा था. यहां पर हार-जीत का अंतर महज 12 मतों का रहा था और यह सीट जेडीयू जीतने में कामयाब रही थी. इसी तरह की 10 और सीटें हैं, जहां पर जीत का अंतर 1000 वोटों से कम का रहा है. इनमें बरबीघा में जेडीयू उम्‍मीदवार ने 133, रामगढ़ में आरजेडी उम्‍मीदवार ने 189, मतिहानी में लोजपा उम्‍मीदवार ने 333 और भोरे में जेडीयू उम्‍मीदवार ने 462 मतों से जीत हासिल की थी.

वहीं डिहरी में आरजेडी उम्‍मीदवार ने 464, बछवाड़ा में भाजपा उम्‍मीदवार ने 484, चकाई में निर्दलीय उम्‍मीदवार ने 581, कुरहनी में आरजेडी उम्‍मीदवार ने 712 और बखरी में भाकपा उम्‍मीदवार ने 777 मतों से जीत हासिल की थी. वहीं परबट्टा में जेडीयू ने 951 मतों से जीत हासिल की थी. 

निर्वाचन क्षेत्रपार्टीस्‍टेटसमतजीत का अंतर
हिलसा

जेडीयू

आरजेडी

जीते

हारे 

61848

61836

12
बरबीघा

जेडीयू

कांग्रेस

जीते

हारे

39878

39765

113
रामगढ़

आरजेडी

बीएसपी

जीते 

हारे

58083

57894

189
मतिहानी

एलजेपी

जेडीयू

जीते

हारे

61364

61031

333
भोरे 

जेडीयू

सीपीआईएमएल

जीते

हारे

74067

73605

462
डिहरी

आरजेडी

बीजेपी

जीते

हारे

64567

64103

464 
बछवाड़ा

बीजेपी

सीपीआई 

जीते

हारे

54738

54254

484
चकाई

निर्दलीय

आरजेडी

जीते

हारे

45548

44967

581
कुरहनी

आरजेडी

बीजेपी

जीते

हारे

78549

77837

712
बखरी

सीपीआई

बीजेपी

जीते

हारे

72177

71400

777
परबट्टा

जेडीयू

आरजेडी

जीते

हारे

77226

76275

951

52 सीटों पर 5000 से कम वोटों से हार-जीत 

बता दें कि बिहार चुनाव 2020 में सात सीटें ऐसी थीं, जिनमें जीत-हार क अंतर 500 से भी कम रहा था. वहीं इन चुनावों में कुल 11 सीटें ऐसी थीं, जहां पर जीत-हार 1000 से कम मतों से तय हुई थी.

हालांकि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से साल 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 52 सीटें ऐसी थीं, जहां पर हार-जीत 5 हजार से कम वोटों से तय हुई थी. 

यही कारण है कि राजनीतिक दलों की नजर इन सीटों पर सबसे ज्‍यादा है. चाहे इन सीटों पर हारने वाली पार्टी हो या फिर जीतने वाली, हर पार्टी को इन सीटों पर बेहतर संभावनाएं नजर आ रही हैं. इसके चलते ही विभिन्‍न पार्टियों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. 

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है. वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. 

