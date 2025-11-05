बिहार चुनाव: 11 सीटों पर पिछली बार 1000 से कम मतों से तय हुई थी हार-जीत, 52 सीटों पर 5 हजार से कम रहा था अंतर

बिहार विधानसभा चुनाव मतदान के पहले चरण से पहले चुनाव प्रचार जोरों पर हैं. सत्ता और विपक्ष के बीच की बयानबाजी बेहद तल्‍ख और आक्रामक होती जा रही है. हालांकि इन सबके बीच राजनीतिक दलों को सबसे ज्‍यादा चिंता उन कुछ चुनिंदा सीटों को लेकर है, जिन पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जीत-हार का अंतर बहुत कम मतों का रहा था. इन सीटों पर कुछ वोटों का अंतर बिहार की सत्ता की चाबी एनडीए या महागठबंधन में किसी एक गठबंधन को सौंप सकता है. यही कारण है कि इन सीटों पर राजनीतिक दलों का खास फोकस है और हर राजनीतिक दल इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है. आइए जानते ऐसी 11 सीटों के बारे में, जहां पर पिछली बार जीत-हार का अंतर 1000 मतों से कम रहा था और इस बार राजनीतिक दलों के लिए यह सीटें बेहद अहम हैं.

इन 11 सीटों पर 1000 से कम रहा था अंतर

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत का सबसे कम अंतर हिलसा सीट पर रहा था. यहां पर हार-जीत का अंतर महज 12 मतों का रहा था और यह सीट जेडीयू जीतने में कामयाब रही थी. इसी तरह की 10 और सीटें हैं, जहां पर जीत का अंतर 1000 वोटों से कम का रहा है. इनमें बरबीघा में जेडीयू उम्‍मीदवार ने 133, रामगढ़ में आरजेडी उम्‍मीदवार ने 189, मतिहानी में लोजपा उम्‍मीदवार ने 333 और भोरे में जेडीयू उम्‍मीदवार ने 462 मतों से जीत हासिल की थी.

वहीं डिहरी में आरजेडी उम्‍मीदवार ने 464, बछवाड़ा में भाजपा उम्‍मीदवार ने 484, चकाई में निर्दलीय उम्‍मीदवार ने 581, कुरहनी में आरजेडी उम्‍मीदवार ने 712 और बखरी में भाकपा उम्‍मीदवार ने 777 मतों से जीत हासिल की थी. वहीं परबट्टा में जेडीयू ने 951 मतों से जीत हासिल की थी.

निर्वाचन क्षेत्र पार्टी स्‍टेटस मत जीत का अंतर हिलसा जेडीयू आरजेडी जीते हारे 61848 61836 12 बरबीघा जेडीयू कांग्रेस जीते हारे 39878 39765 113 रामगढ़ आरजेडी बीएसपी जीते हारे 58083 57894 189 मतिहानी एलजेपी जेडीयू जीते हारे 61364 61031 333 भोरे जेडीयू सीपीआईएमएल जीते हारे 74067 73605 462 डिहरी आरजेडी बीजेपी जीते हारे 64567 64103 464 बछवाड़ा बीजेपी सीपीआई जीते हारे 54738 54254 484 चकाई निर्दलीय आरजेडी जीते हारे 45548 44967 581 कुरहनी आरजेडी बीजेपी जीते हारे 78549 77837 712 बखरी सीपीआई बीजेपी जीते हारे 72177 71400 777 परबट्टा जेडीयू आरजेडी जीते हारे 77226 76275 951

52 सीटों पर 5000 से कम वोटों से हार-जीत

बता दें कि बिहार चुनाव 2020 में सात सीटें ऐसी थीं, जिनमें जीत-हार क अंतर 500 से भी कम रहा था. वहीं इन चुनावों में कुल 11 सीटें ऐसी थीं, जहां पर जीत-हार 1000 से कम मतों से तय हुई थी.

हालांकि बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से साल 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 52 सीटें ऐसी थीं, जहां पर हार-जीत 5 हजार से कम वोटों से तय हुई थी.

यही कारण है कि राजनीतिक दलों की नजर इन सीटों पर सबसे ज्‍यादा है. चाहे इन सीटों पर हारने वाली पार्टी हो या फिर जीतने वाली, हर पार्टी को इन सीटों पर बेहतर संभावनाएं नजर आ रही हैं. इसके चलते ही विभिन्‍न पार्टियों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है.

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है. वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी. वहीं चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.