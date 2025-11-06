विज्ञापन
बिहार चुनाव पहले चरण की वोटिंग शुरू: 14 मंत्री आजमा रहे अपना भाग्य, 10 बड़े अपडेट

Bihar Elections First Phase Voting: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव की किस्मत का फैसला भी आज जनता ईवीएम में कैद कर देगी.

बिहार चुनाव पहले चरण की वोटिंग शुरू: 14 मंत्री आजमा रहे अपना भाग्य, 10 बड़े अपडेट
  • पहले चरण में एनडीए के 121 और महागठबंधन के 126 उम्मीदवार विभिन्न जिलों की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं.
  • चुनाव में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव सहित 14 मंत्री और कई चर्चित चेहरे भी चुनावी मैदान में हैं.
  • लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारी तैनात किए गए हैं, मतदान 6 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को निर्धारित है.
बिहार में आज विधानसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान शुरू हो गया है. चुनाव के पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता 1314 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. इस चरण में एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गजों का सियासी भविष्य दांव पर लगा है. चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर मतदान होना है, उनमें एनडीए के 121 उम्मीदवार और महागठबंधन के 126 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

  1. एनडीए की बात करें तो भाजपा के 48 प्रत्याशी, जदयू के 57, लोजपा (रामविलास) के 14 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. महागठबंधन की तरफ से राजद के 73 उम्मीदवार, कांग्रेस के 24, भाकपा माले के 14, वीआईपी के 5, माकपा के 3 और भाकपा के 5, इंडियन इंकलाब पार्टी के 3 उम्मीदवार चुनाव में ताल ठोक रहे हैं.
  2. बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 17 जिलों में मतदान होगा, जिनमें पटना, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं.
  3. खास बात यह है कि इस चुनाव के पहले चरण में 14 मंत्री भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं. इनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन, जीवेश मिश्रा, संजय सरावगी और सुनील कुमार, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, मदन सहनी और महेश्वर हजारी शामिल हैं, जबकि राजद नेता और पूर्व मंत्री तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है.
  4. इसके अलावा, इस चरण में बिहार के कई चर्चित चेहरे भी मैदान में हैं, जिनमें लोकगायिका मैथिली ठाकुर, खेसारी लाल यादव, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और सीवान के बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसाम शहाब भी चुनाव लड़ रहे हैं.
  5. चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में लगभग 8.5 लाख चुनाव अधिकारियों को तैनात किया है. इसमें लगभग 4.53 लाख मतदान कर्मी, 2.5 लाख पुलिस अधिकारी, 28,370 मतगणना कर्मी, 17,875 माइक्रो ऑब्जर्वर, 9,625 सेक्टर अधिकारी, मतगणना के लिए 4,840 माइक्रो ऑब्जर्वर और 90,712 आंगनवाड़ी सेविकाएं शामिल हैं. 90,712 बीएलओ और 243 ईआरओ सहित चुनाव मशीनरी मतदाताओं के लिए फोन कॉल पर और ईसीआईनेट ऐप पर बुक-ए-कॉल टू बीएलओ सुविधा के माध्यम से उपलब्ध है.
  6. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और उसके बाद मतगणना 14 नवंबर को होगी.
  7. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले बुधवार को लोगों के नाम एक खुला पत्र लिखा है. उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव आने वाले पांच सालों का भविष्य तय करेगा.
  8. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मतदाताओं से अपील करते हुए लिखा कि बिहार के मेरे युवा साथियों, मेरे जेनजी भाइयों और बहनों, गुरुवार का दिन सिर्फ मतदान का दिन नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का दिन है. आपमें से कई पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, यह सिर्फ आपका अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.
  9. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता मनोज झा ने कहा कि बिहार के लिए 14 नवंबर बदलाव का दिन है. आईएएनएस से बातचीत में मनोज झा ने कहा कि क्या कहूं? पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया है. बदलाव शुरू होने वाला है. इसकी शुरुआत 6 नवंबर को होनी है. 14 नवंबर बदलाव का दिन है. दूसरा चरण 11 नवंबर को है. बदलाव का दिन. कुल मिलाकर बदलाव 14 नवंबर को होगा.
  10. राहुल गांधी के सेना पर दिए एक बयान को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने उन्हें टारगेट पर लिया है. शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी बयान देने से पहले सोचते नहीं है. जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है, उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए. दरअसल, राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय सेना में देश की 10 फीसदी आबादी का कंट्रोल है और 90 प्रतिशत (दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक) प्रतिनिधित्व से वंचित हैं. अपने इस बयान पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया है.

