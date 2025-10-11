बिहार चुनाव Exclusive: कांग्रेस में कौन-कौन से नाम फाइनल, सोनिया गांधी ने किसका टिकट कटने से बचाया?

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए करीब पच्चीस सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं. एनडीटीवी को सूत्रों से बताया कि मौजूदा 17 विधायकों में से करीब सात के टिकट पर फिर से मुहर लगा दी गई है. हालांकि जिन विधायकों के नाम रह गए हैं, उनमें से भी ज्यादातर को रिपीट किया जाएगा. भले ही कांग्रेस अपने उम्‍मीदवारों पर मुहर लगा रही हो, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद किया जाएगा.

कांग्रेस की बैठक में जिन विधायकों की टिकट पक्की हो गई है, उनके नाम हैं –

कुटुंबा : राजेश राम (प्रदेश अध्यक्ष) कदवा : शकील अहमद खान (नेता विधायक दल) किशनगंज : इजहारुल हुसैन ⁠मनिहारी : मनोहर प्रसाद सिंह ⁠⁠मुजफ्फरपुर : विजेंद्र चौधरी ⁠करहगर : संतोष मिश्रा ⁠औरंगाबाद : आनंद शंकर सिंह

सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा विधायकों वाली अन्य सीटों पर अगली बैठक में चर्चा होगी. दो–तीन को छोड़ अन्‍य नेताओं की टिकट तय है.

8. राजपुर से विश्वनाथ राम को मिलेगा टिकट?

कांग्रेस सीईसी की बैठक में बक्सर की राजपुर सीट को लेकर दिलचस्प चर्चा हुई. यहां से कांग्रेस के विश्वनाथ राम विधायक हैं. पिछली बार उन्होंने इक्कीस हजार के अंतर से चुनाव जीता था. लेकिन इस बार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टी विकल्प ढूंढ रही थी. सूत्रों के मुताबिक, बीएसपी के एक नेता को लेकर सीईसी में चर्चा हुई. इस पर सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अगर हम बीएसपी से नेता लाकर लड़ाएंगे तो फिर यदि मौजूदा विधायक बीएसपी से लड़ गए तो क्या होगा. सोनिया गांधी के रुख के बाद माना जा रहा है कि विश्वनाथ राम को रिपीट किया जा सकता है.

9. बेगूसराय : अमित भूषण

10. बछवाड़ा : गरीब दास

11. रीगा : अमित कुमार टुन्ना

12. रोसड़ा : बीके रवि

13. वारिसलीगंज : सतीश कुमार

14. चेनारी : मंगल राम

पिछली बार अन्‍य पार्टियों ने लड़ा था चुनाव

बिहार को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में कांग्रेस ने उन सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं, जहां पिछली बार इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था. इनमें सबसे प्रमुख सीट है बेगूसराय की बछवाड़ा, जहां से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास का नाम तय किया गया है. गरीब दास के पिता इस सीट से विधायक रहे हैं. बीते विधानसभा चुनाव में ये सीट सीपीआई के खाते में चली गई थी, लेकिन गरीब दास निर्दलीय मैदान में उतर गए. सीपीआई उम्मीदवार करीब पांच सौ वोटों से चुनाव हार गए थे. सीपीआई एक बार फिर इस सीट पर दावा कर रही है.

कांग्रेस सीईसी ने बेगूसराय से अमित भूषण, समस्तीपुर की रोसड़ा सीट से बीके रवि, सीतामढ़ी की रीगा सीट से अमित कुमार, रोहतास की चेनारी सीट से मंगल राम और नवादा की वारिसलीगंज सीट से सतीश कुमार का नाम तय किया है.

हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों का एलान इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद किया जाएगा. गठबंधन में कांग्रेस को करीब 55 सीटें मिल सकती हैं. देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस को उसकी मनपसंद की सीटें मिलती हैं?