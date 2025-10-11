बिहार चुनाव से पहले EC की बड़ी चूक! 'हम जिंदा हैं' कहते हुए BDO के पास पहुंचे 5 वोटर

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बांका के धोरैया प्रखंड के बटसार गांव से मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है. गांव के पांच जीवित मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया है. इससे आहत ग्रामीणों ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ से अपनी बात कही और नाम दुरुस्त करने की मांग की.

बटसार बूथ संख्या 216 से संबंधित पांच व्यक्तियों ने “हुजूर, हम जिंदा हैं” कहते हुए बीडीओ अरविंद कुमार को ज्ञापन सौंपा. सामाजिक कार्यकर्ता इंद्रदेव मंडल के नेतृत्व में पहुंचे इन ग्रामीणों ने बताया कि 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित मतदाता सूची में उनके नाम के आगे ‘मृत' लिखा गया है, जबकि वे सभी जीवित हैं.

जिसमे मोहन साह (क्रमांक 2),संजय यादव (क्रमांक 175), रामरूप यादव (क्रमांक 211),नरेंद्र कुमार दास (क्रमांक 364) विशंभर प्रसाद (क्रमांक 380) शामिल है. ग्रामीणों ने आशंका जताई कि इस त्रुटि के कारण वे आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान से वंचित हो सकते हैं.

धोरेया बीडीओ अरविंद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बीएलओ को सभी का फॉर्म-6 भरकर नाम पुन जोड़ने का निर्देश दिया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा.

दीपक कुमार के इनपुट के साथ