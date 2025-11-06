विज्ञापन
आरोप पूरी तरह निराधार...चुनाव आयोग राजद के बिजली काटने के आरोप को बताया गलत

आरोप पूरी तरह निराधार...चुनाव आयोग राजद के बिजली काटने के आरोप को बताया गलत
  • राजद ने बिहार के पहले चरण के मतदान के दौरान महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली कटौती का आरोप लगाया है
  • निर्वाचन आयोग ने राजद के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताते हुए मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष बताया है
  • बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है अब तक किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं है
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जारी मतदान के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने आरोप लगाए हैं कि धीमा मतदान करने के उद्देश्य से महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटी जा रही है. हालांकि, निर्वाचन आयोग ने राजद के आरोपों का खंडन किया है. राजद ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है. जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है." राजद ने मांग करते हुए लिखा, "चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों पर बिना विलंब के संज्ञान लेकर त्वरित कारवाई करे."

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जवाब देते हुए लिखा, "आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक है. बिहार में सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान चल रहा है. भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है. ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है." 

निर्वाचन आयोग बिहार में जारी वोटिंग पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी नजर रख रहा है. गुरुवार सुबह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त पहली बार 100 प्रतिशत मतदान केंद्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के नियंत्रण कक्ष में पहुंचे.

फिलहाल, बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में मतदान सुबह 7 बजे से जारी है. शुरुआती घंटों में 27.65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है. जिला स्तर पर बेगूसराय में 11 बजे तक सबसे अधिक (30.37 प्रतिशत) मतदान हुआ है. वहीं, अब तक पटना जिले में सबसे कम (23.71 प्रतिशत) वोट पड़े हैं.

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, विधानसभा सीट के हिसाब से सुबह 11 बजे तक गरखा में सबसे अधिक 33.70 प्रतिशत वोट डाले गए हैं. इसके अलावा 12 अन्य सीटें हैं, जहां 30 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ है. इनमें इसके बाद चेरिया बरियारपुर (33.32 प्रतिशत), पारू (32.81 प्रतिशत), मीनापुर (32.46 प्रतिशत), हथुआ (32.40 प्रतिशत), सहरसा (32.17 प्रतिशत), वारिसनगर (31.87 प्रतिशत), सूर्यागढ़ (31.85 प्रतिशत), पालीगंज (31.53), मसौढ़ी (31.46 प्रतिशत), वैशाली (31.24 प्रतिशत), खगड़िया (30.22 प्रतिशत) और लालगंज (30.12 प्रतिशत) शामिल हैं.

