बिहार के बाद अब UP चुनाव... सीमांचल में जीत से गदगद ओवैसी ने बताया आगे का गेमप्लान

बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों के साथ आभार यात्रा में ओवैसी ने कहा कि बिहार के बाद अब उनकी पार्टी यूपी चुनाव भी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीमांचल में अपनी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों के साथ आभार यात्रा के बाद ओवैसी ने साफ कहा कि बिहार के बाद अब उनकी पार्टी यूपी चुनाव भी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी. AIMIM इससे पहले पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनावों में मुस्लिम बहुल इलाकों में उम्मीदवार उतारने की बात कह चुकी है. 

बिहार चुनाव में 5 सीटों पर पार्टी की जीत के बाद ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा था कि उत्तर प्रदेश में AIMIM पूरी तरह तैयार है. यूपी में खेल शुरू हो चुका है. हम वहां ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेंगे. चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हमारा गठबंधन जारी रहे, यह हमारी उम्मीद है. उनका यह बयान साफ करता है कि AIMIM यूपी में दलित-मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करेगी, जो बिहार में सीमांचल की रणनीति से अलग लेकिन उतना ही अहम है.

अररिया के जोकीहाट में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM नेता ओवैसी ने सीमांचल की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि इंशाल्लाह आप लोगों ने हमें जो प्यार दिया है, उसके लिए हम  सीमांचल को न कभी छोड़ेंगे और न कभी भूलेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके पांचों विधायक बिहार विधानसभा में सीमांचल की आवाज को बुलंद करेंगे और सदन में 'सीमांचल जिंदाबाद' का नारा गूंजेगा. 

ओवैसी ने कहा कि बिहार के बाद अब हम यूपी चुनाव भी लड़ेगे और वहां भी जाएंगे. उनका कहना था कि जनता ने साबित कर दिया है कि अगर हम एकजुट होकर खड़े हो जाएं तो हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

जनसभा के दौरान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान ने स्थानीय राजनीति और आरजेडी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जोकीहाट का इलाका पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन का है, मैं उन्हें नमन करता हूं. तस्लीमुद्दीन लालू यादव की आंखों में आंख डालकर बात किया करते थे, लेकिन उनके बेटे पर लालू यादव के जूतों की तरफ देखकर बात करते हैं, जो बहुत शर्मनाक है. 

(अररिया से अरुण कुमार का इनपुट)

