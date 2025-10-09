कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट तैयार, सोनिया के 'वीटो' से बचा इस विधायक का टिकट, बछवाड़ा में CPI से फाइट!

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए करीब पच्चीस सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए. NDTV को कांग्रेस के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि मौजूदा 17 विधायकों में से करीब सात के टिकट पर फिर से मुहर लगा दी. हालांकि जिन विधायकों के नाम रह गए उनमें से भी ज्यादातर को रिपीट किया जाएगा. जिन विधायकों की टिकट पक्की हो गई उनके नाम हैं–

कुटुंबा: राजेश राम ( प्रदेश अध्यक्ष)

कदवा: शकील अहमद ख़ान ( नेता विधायक दल)

किशनगंज: इज़हारुल हुसैन

⁠मनिहारी: मनोहर प्रसाद सिंह

⁠⁠मुजफ्फरपुर: विजेंद्र चौधरी

⁠करहगर: संतोष मिश्रा

औरंगाबाद: आनंद शंकर सिंह

सूत्रों के मुताबिक मौजूदा विधायकों वाली अन्य सीटों पर अगली बैठक में चर्चा होगी. दो–तीन को छोड़ बाकियों की टिकट तय है. कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने सभी विधायकों को रिपीट करेगी.

सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से बचा राजपुर विधायक का टिकट

कांग्रेस सीईसी की बैठक में बक्सर की राजपुर सीट को लेकर दिलचस्प चर्चा हुई. यहाँ से कांग्रेस के विश्वनाथ राम विधायक हैं. पिछली बार उन्होंने इक्कीस हज़ार के अंतर से चुनाव जीता था. लेकिन इस बार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पार्टी विकल्प तलाश रही थी. सूत्रों के मुताबिक BSP के एक नेता को लेकर सीईसी में चर्चा हुई.



इस पर सोनिया गांधी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अगर हम बीएसपी से नेता लाकर लड़ाएँगे तो फिर यदि मौजूदा विधायक बीएसपी से लड़ गए तो क्या होगा! सोनिया गांधी के रूख के बाद माना जा रहा है कि विश्वनाथ राम को रिपीट किया जा सकता है.

इसके अलावा और भी कई सीटों के लिए उम्मीदवार चुन लिए गए हैं. जिसमें प्रमुख नाम निम्न है.

बेगूसराय : अमित भूषण

बछवाड़ा : ग़रीब दास

रीगा : अमित कुमार टुन्ना

रोसड़ा : बीके रवि

वारिसलीगंज : सतीश कुमार

चेनारी : मंगल राम

बछवाड़ा सीट पर फंस सकता है मामला

बिहार को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में कांग्रेस ने उन सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं जहाँ पिछली बार इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने चुनाव लड़ा था. इनमें सबसे प्रमुख सीट है बेगूसराय की बछवाड़ा, जहाँ से यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश ग़रीब दास का नाम तय किया गया है.



ग़रीब दास के पिता इस सीट से विधायक रहे हैं. बीते विधानसभा चुनाव में ये सीट सीपीआई के खाते में चली गई थी लेकिन ग़रीब दास निर्दलीय मैदान में उतर गए. सीपीआई उम्मीदवार करीब पाँच सौ वोटों से चुनाव हार गए. सीपीआई एक बार फिर इस सीट पर दावा कर रही है. ऐसे में यहां का मामला फंस सकता है.

कांग्रेस सीईसी ने बेगूसराय से अमिता भूषण, समस्तीपुर की रोसड़ा सीट से बीके रवि, सीतामढ़ी की रीगा सीट से अमित कुमार, रोहतास की चेनारी सीट से मंगल राम और नवादा की वारिसलीगंज सीट से सतीश कुमार का नाम तय किया है.

महागठबंधन में कांग्रेस को 55 सीटें मिलने की उम्मीद

हालांकि कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद किया जाएगा. गठबंधन में कांग्रेस को करीब 55 सीटें मिल सकती हैं. देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस को उसकी मनपसंद की सीटें मिलती हैं?