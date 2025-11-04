10 लाख लीटर शराब, 10 करोड़ कैश जब्त... खपा रहे नकदी-शराब, जानें चुनाव आयोग के ऐक्शन में क्या-क्या मिला

बिहार चुनाव और 8 विधान सभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों के दौरान चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और सभी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई स्तर पर सख्ती से कदम उठा रहा है.

बिहार में पहले चरण के मतदान और 8 विधान सभा सीटों के उपचुनावों की तारीख करीब आते ही मतदाताओं को गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिशों पर नकेल कसने के लिए चुनाव आयोग ने कवायद तेज़ कर दी है. चुनाव आयोग के मुताबिक, 03 नवंबर, 2025 तक विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से बहु-प्रवर्तन एजेंसियों (multi-enforcement agencies) द्वारा सोमवार, 03 नवंबर तक 108 करोड़ से ज़्यादा की प्रलोभन संबंधी सामग्री जब्त की जा चुकी है.

चुनाव आयोग ने सोमवार को एक प्रेस नोट जारी कर कहा, "03 नवंबर, 2025 तक विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से बहु-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 108.19 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध राशि जब्त की गई है, जिनमें 9.62 करोड़ रुपये नकद, 42.14 करोड़ रुपये (9.6 लाख लीटर) मूल्य की शराब, 24.61 करोड़ रुपये मूल्य की दवाएं, 5.8 करोड़ रुपये मूल्य की कीमती धातुएं और 26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अन्य मुफ्त वस्तुएं शामिल हैं".

आयोग ने सभी चुनाव प्रबंधन के लिए तैनात अधिकारियों को चुनाव के दौरान नकदी, मादक पदार्थ, शराब और अन्य प्रलोभनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने और उन्हें तत्काल जब्त करने का निर्देश दिया है.

साथ ही, आयोग की तरफ से जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक, बिहार विधानसभा चुनाव एवं अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आठ विधान सभा सीटों के उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.

चुनाव अभियान ने किसी भी उल्लंघन की शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं.

शिकायत दर्ज़ कराने के लिए जागरूक नागरिक/राजनीतिक दल आयोग के ईसीआईनेट (ECINET) पर सी-विजिल ऐप ( C-Vigil App) का उपयोग करके आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के उल्लंघनों को रिपोर्ट करा सकते हैं.

आयोग ने एक शिकायत निगरानी प्रणाली भी स्थापित किया है जिसमें 1950 नंबर वाला एक कॉल सेंटर शामिल है. इसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक या राजनीतिक दल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी/क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है. यह प्रणाली 24X7 घंटे उपलब्ध है.

