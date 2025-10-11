विज्ञापन
16 जिले, 32 विधानसभा... बिहार में किन-किन सीटों पर चुनाव लडे़गी ओवैसी की पार्टी, AIMIM ने कर दिया ऐलान

AIMIM बिहार की किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी पहली लिस्ट शनिवार को जारी की गई. AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने किशनगंज से चुनाव लड़ने वाली 16 जिलों की 32 सीटों का नाम घोषित किया है.

16 जिले, 32 विधानसभा... बिहार में किन-किन सीटों पर चुनाव लडे़गी ओवैसी की पार्टी, AIMIM ने कर दिया ऐलान
AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी.
  • हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
  • AIMIM ने पहली बार अपनी चुनाव सूची किशनगंज जिले से जारी की है, जो परंपरा से अलग है.
  • पार्टी की पहली सूची में बिहार के 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटें शामिल हैं. पार्टी अन्य सीटों पर चुनाव लडे़गी.
किशनगंज:

AIMIM  In Bihar Elections: हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा शनिवार को कर दी गई. हालांकि यह पहली लिस्ट है. पार्टी अन्य विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है. पहली लिस्ट के अनुसार AIMIM राज्य के 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. शनिवार को किशनगंज के पार्टी दफ्तर में AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की विधानसभा सीटों की पहली सूची जारी की.

खास बात यह रही कि पहली बार किसी पार्टी ने अपने सीटों की सूची किशनगंज जिले से जारी की है. आमतौर पर विभिन्न पार्टियों द्वारा टिकट वितरण की घोषणा पटना से की जाती रही है, लेकिन AIMIM ने इस परंपरा को बदलते हुए किशनगंज से सूची जारी की है.

बिहार के 16 सीटों की इन 32 सीटों से चुनाव लड़ेगी AIMIM

  1. जिला किशनगंज: बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन और किशनगंज विधानसभा
  2. जिला पूर्णिया: अमौर, बायसी और क़स्बा विधानसभा
  3. जिला कटिहार: बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कदवा विधानसभा
  4. जिला अररिया: जोकीहाट और अररिया विधानसभा
  5. जिला गया: शेरघाटी और बेला विधानसभा
  6. जिला मोतिहारी: ढाका और नरकटिया विधानसभा
  7. जिला नवादा: नवादा शहर विधानसभा
  8. जिला जमुई: सिकंदरा विधानसभा
  9. जिला भागलपुर: भागलपुर और नाथनगर विधानसभा
  10. जिला सिवान: सिवान विधानसभा
  11. जिला दरभंगा: जाले, केवटी, दरभंगा ग्रामीण और गौरा बौराम विधानसभा
  12. जिला समस्तीपुर: कल्याणपुर विधानसभा
  13. जिला सीतामढ़ी: बाजपट्टी विधानसभा
  14. जिला मधुबनी: बिस्फी विधानसभा
  15. जिला वैशाली: महुआ विधानसभा
  16. जिला गोपालगंज: गोपालगंज विधानसभा

राजद ने हमारे प्रस्ताव को नहीं माना, अब हम तीसरा मोर्चा बनाएगाः अख्तरुल ईमान

सीटों की घोषणा के समय AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने के लिए राजद के पास गठबंधन के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राजद के द्वारा हमारे प्रस्ताव को नहीं माना गया. इससे मजबूर होकर तीसरे मोर्चा के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा कर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही सभी सीटों पर प्रत्याशी के नामों का घोषणा भी कर दी जाएगी. वहीं उन्होंने कहा कि पुरुष प्रधान देश मे AIMIM पार्टी महिलाओं को सम्मान जनक सीट दिया जाएगा.

