16 जिले, 32 विधानसभा... बिहार में किन-किन सीटों पर चुनाव लडे़गी ओवैसी की पार्टी, AIMIM ने कर दिया ऐलान

AIMIM In Bihar Elections: हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव में किन-किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी घोषणा शनिवार को कर दी गई. हालांकि यह पहली लिस्ट है. पार्टी अन्य विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है. पहली लिस्ट के अनुसार AIMIM राज्य के 16 जिलों की 32 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है. शनिवार को किशनगंज के पार्टी दफ्तर में AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की विधानसभा सीटों की पहली सूची जारी की.



खास बात यह रही कि पहली बार किसी पार्टी ने अपने सीटों की सूची किशनगंज जिले से जारी की है. आमतौर पर विभिन्न पार्टियों द्वारा टिकट वितरण की घोषणा पटना से की जाती रही है, लेकिन AIMIM ने इस परंपरा को बदलते हुए किशनगंज से सूची जारी की है.

बिहार के 16 सीटों की इन 32 सीटों से चुनाव लड़ेगी AIMIM