महुआ में क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे और भारत-पाक का मैच करवाएंगे... तेजप्रताप यादव ने कहा - कोई टक्कर में नहीं

जनशक्ति जनता दल पार्टी के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने दावा किया है वह इस बार भी उन्हें महुआ से बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है. उन्होंने शनिवार को कहा कि महुआ का दौरा लगातार कर रहे हैं. यहां से बहुत जबरदस्त रिस्पांस आ रहा है. महुआ में हमारे लिए प्लस प्वाइंट रहा है मेडिकल कॉलेज. हम आगे यहां इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे. यहां हम क्रिकेट स्टेडियम बनवाएंगे और भारत-पाकिस्तान के बीच यहां मैच करवाएंगे.

#WATCH | Patna, Bihar | Janshakti Janta Dal Chief Tej Pratap Yadav says, "... A cricket stadium will also be built in Mahua, and I will make sure an India vs Pakistan match is played. I have no competition in Mahua... JP Lohia, Karpuri Thakur, and Lalu Prasad Yadav, among other… pic.twitter.com/WML5Bpp9Ya — ANI (@ANI) October 25, 2025

आपको बता दें कि तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि तेजप्रताप यादव ने कहा कि जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू यादव जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं. तेजस्वी यादव जन नायक नहीं हो सकते. क्योंकि वो अपने बलबूते नहीं है. वो हमारे पिता जी के बलबूते हैं. जब वह अपने बलबूते होंगे तो हम उन्हें जननायक मानेंगे. उनका ये बयान तेजस्वी यादव के उस पोस्टर को लेकर पूछे गए सवाल के बाद आया है, जिस पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है.

आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव पर हमला बोला हो. राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई को सलाह भी दी थी. उन्होंने उस दौरान कहा था कि तेजस्वी यादव को पार्टी के भीतर ‘‘गद्दारों'' से सावधान रहने की जरूरत है. तेज प्रताप ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी दावा किया था कि कुछ गद्दार मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं.

उन्होंने कहा था कि मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि अब भी समय है. अपने आस-पास मौजूद ‘जयचंदों' से सावधान रहो, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे. अब आप कितने समझदार हैं, यह चुनाव परिणाम तय करेंगे.