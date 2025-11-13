Bihar Election Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार को आने वाले हैं. शुक्रवार को आठ बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. जिसके बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे. वहीं मंगलवार को मतदान संपन्न होने के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल में राजग को बड़ी जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है. एग्जिट पोल के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है. बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं.
तेजस्वी यादव पर क्यों फिदा बिहार के युवा, जानें लालू के लाल की लोकप्रियता के 5 बड़े कारण
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने में दो दिन बाकी हैं. परिणाम चाहे जो भी हों, लेकिन अब तक सामने आए कई एग्जिट पोल्स से एक बात तो साफ नजर आती है कि बिहार के युवाओं के दिल में तेजस्वी यादव का तेज तेजी से जगह बना रहा है. युवाओं के वोट हों या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे की चॉइस, तेजस्वी बिहार के यूथ के चहेते नेता की तरह उभर रहे हैं. अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव में ऐसा क्या है, जो वह बिहार के युवाओं के फेवरिट बन रहे हैं, आइए समझते हैं.
रोहतास-- विधानसभा चुनाव के EVM के स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा
बिहार में रोहतास विधानसभा चुनाव के EVM के स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा हुआ. राजद सहित कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने टीन के खाली बक्सा लदे ट्रक के स्ट्रांग रूम परिसर में जाने पर हंगामा किया. जिसके बाद डीएम तथा एसपी मौका पर पहुंचे. राजद के कई प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के अंदर सीसीटीवी खराब होने की शिकायत की .
इस बार बिहार में हुए सबसे ज्यादा मतदान
निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार में कुल 66.91 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 1951 में राज्य में हुए पहले चुनाव के बाद से सर्वाधिक है. आयोग ने बताया कि राज्य के इतिहास में महिला मतदाताओं की संख्या भी सर्वाधिक रही. निर्वाचन आयोग ने बताया कि छह नवंबर को पहले चरण के मतदान में 61.56 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 69.04 प्रतिशत मतदान किया.
बिहार में इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया था. उस बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत 60.48 था जबकि पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत 53.32 रहा था.