Bihar Election Results 2025: आज तय होगा सत्ता का समीकरण, इन हॉट सीटों पर सबकी नजर

- बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आज घोषित हो रहा है, जिसका बेसब्री से इंतजार था
- मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई जिसमें पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसी के साथ रुझान आने शुरू
- कुल 243 सीटों पर चुनाव हुआ है और कई हॉट सीटों पर बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आज आ रहा है, थोड़ी ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे. और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं. इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जहां रिकॉर्ड 67.13% मतदान के साथ यह 1951 के बाद का सबसे बड़ा प्रतिशत है. भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है, जो सुबह 8 बजे से शुरू होगी. पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई. 243 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन कुछ हॉट सीटों पर सबकी नजरें हैं. जहां बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. इन सीटों पर शुरुआती रुझान से ही चुनावी समीकरण का अंदाजा लग जाएगा.
LIVE Updates--:
हॉट सीट्स पर लाइव कॉपी-
|सीट
|एनडीए
|महागठबंधन
|जनसुराज
|रुझान/नतीजे
|तारापुर
|सम्राट चौधरी
|अरुण कुमार
|डॉ. संतोष सिंह
|लखीसराय
|विजय कुमार सिन्हा
|अमरेश कुमार अनीश
|राघोपुर
|सतीश कुमार यादव
|तेजस्वी यादव
|महुआ
|उदय कुमार सिंह
|मुकेश कुमार रोशन
|इंद्रजीत प्रधान
|लालगंज
|संजय कुमार सिंह
|शिवानी शुक्ला
|अमर कुमार सिंह
|जाले
|जिबेश कुमार मिश्रा
|ऋषि मिश्रा
|रंजीत शर्मा
|गौड़ा बौराम
|सुजीत कुमार सिंह
|संतोष सहनी
|डॉ इफ्तिकार आलम
|अलीनगर
|मैथिली ठाकुर
|बिनोद मिश्रा
|सहरसा
|अलोक रंजन झा
|इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता
|किशोर कुमार
|मधेपुरा
|कविता साहा
|चंद्रशेखर
|शशि कुमार यादव
|सरायरंजन
|विजय कुमार चौधरी
|अरविंद कुमार सहनी
|बछवाड़ा
|सुरेंद्र मेहता
|शिव प्रकाश गरीब दास (Cong)
अवधेश कुमार (CPI)
|रामोद कुमार
|कुम्हरार
|संजय गुप्ता
|इंद्रदीप चंद्रवंशी
|केसी सिन्हा
|दीघा
|संजीव चौरासिया
|दिव्या गौतम
|धमदाहा
|लेशी सिंह
|संतोष कुशवाहा
|अमौर
|सबा जफर
|जलील मस्तान
|अफरोज आलम
|कदवा
|दुलाल चंद्र गोस्वामी
|शकील अहमद खान
|मोहम्मद शहरयार
|कुटुम्बा
|ललन राम
|राजेश राम
|महाबली पासवान
|कहलगांव
|शुभानंद मुकेश
|प्रवीण सिंह कुशवाहा (Cong)
रजनीश भारती
(राजद)
|मंजर आलम
|चकाई
|सुमित कुमार सिंह
|सावित्री देवी
|जमुई
|श्रेयशी सिंह
|मो. शमशाद आलम
|नवादा
|विभा देवी
|कौशल यादव
|अनुज सिंह
|वारिसलीगंज
|अरुणा देवी
|अनिता देवी महतो
|नबीनगर
|चेतन आनंद
|अमोद कुमार
|अर्चना चंद्रा
|रघुनाथपुर
|विकास कुमार सिंह
|ओसामा शहाब
|राहुल कीर्ति सिंह
|सिवान
|मंगल पांडेय
|अवध बिहार चौधरी
|छपरा
|छोटी कुमारी
|शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल
|जयप्रकाश सिंह
|काराकाट
|महाबली सिंह
|अरुण सिंह
|बक्सर
|आनंद मिश्रा
|संजय कुमार तिवारी
|कटिहार
|ताराकिशोर प्रसाद
|सौरव कुमार अग्रवाल
|डॉ गाजी शरीक
|बेतिया
|रेणु देवी
|वसी अहमद
