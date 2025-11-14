Bihar Election Results 2025: आज तय होगा सत्ता का समीकरण, इन हॉट सीटों पर सबकी नजर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आज आ रहा है, थोड़ी ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे. और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं. इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जहां रिकॉर्ड 67.13% मतदान के साथ यह 1951 के बाद का सबसे बड़ा प्रतिशत है. भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है, जो सुबह 8 बजे से शुरू होगी. पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई. 243 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन कुछ हॉट सीटों पर सबकी नजरें हैं. जहां बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. इन सीटों पर शुरुआती रुझान से ही चुनावी समीकरण का अंदाजा लग जाएगा.

