विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar Election Results 2025: आज तय होगा सत्ता का समीकरण, इन हॉट सीटों पर सबकी नजर

चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना शुक्रवार को सुबह 8 बजे शुरू होगी. पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, जो ईवीएम गिनती के अंतिम दौर से पहले पूरी होनी चाहिए. डाक मतपत्रों की गिनती आरओ या सहायक आरओ की देखरेख में उम्मीदवारों या उनके एजेंटों के समक्ष होगी. इसके बाद सुबह 8:30 बजे ईवीएम की गिनती आरंभ होगी.

Read Time: 2 mins
Share
Bihar Election Results 2025: आज तय होगा सत्ता का समीकरण, इन हॉट सीटों पर सबकी नजर
  • बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आज घोषित हो रहा है, जिसका बेसब्री से इंतजार था
  • मतगणना प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई जिसमें पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसी के साथ रुझान आने शुरू
  • कुल 243 सीटों पर चुनाव हुआ है और कई हॉट सीटों पर बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आज आ रहा है, थोड़ी ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे. और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं. इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जहां रिकॉर्ड 67.13% मतदान के साथ यह 1951 के बाद का सबसे बड़ा प्रतिशत है. भारत निर्वाचन आयोग ने मतगणना की पूरी तैयारी कर ली है, जो सुबह 8 बजे से शुरू होगी. पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई. 243 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन कुछ हॉट सीटों पर सबकी नजरें हैं. जहां बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी. इन सीटों पर शुरुआती रुझान से ही चुनावी समीकरण का अंदाजा लग जाएगा.

ये भी पढ़ें : 243 सीटों का रिजल्ट यहां देखिए, पल-पल का हर अपडेट्स

LIVE Updates--:

हॉट सीट्स पर लाइव कॉपी- 

सीटएनडीएमहागठबंधनजनसुराजरुझान/नतीजे
तारापुरसम्राट चौधरीअरुण कुमारडॉ. संतोष सिंह
लखीसरायविजय कुमार सिन्हाअमरेश कुमार अनीश
राघोपुरसतीश कुमार यादवतेजस्वी यादव
महुआउदय कुमार सिंहमुकेश कुमार रोशनइंद्रजीत प्रधान
लालगंजसंजय कुमार सिंहशिवानी शुक्लाअमर कुमार सिंह
जालेजिबेश कुमार मिश्राऋषि मिश्रारंजीत शर्मा
गौड़ा बौरामसुजीत कुमार सिंहसंतोष सहनीडॉ इफ्तिकार आलम
अलीनगरमैथिली ठाकुरबिनोद मिश्रा
सहरसाअलोक रंजन झाइंद्रजीत प्रसाद गुप्ताकिशोर कुमार
मधेपुराकविता साहाचंद्रशेखरशशि कुमार यादव
सरायरंजनविजय कुमार चौधरीअरविंद कुमार सहनी
बछवाड़ासुरेंद्र मेहताशिव प्रकाश गरीब दास (Cong)
अवधेश कुमार (CPI)		रामोद कुमार
कुम्हरारसंजय गुप्ताइंद्रदीप चंद्रवंशीकेसी सिन्हा
दीघासंजीव चौरासियादिव्या गौतम
धमदाहालेशी सिंहसंतोष कुशवाहा
अमौरसबा जफरजलील मस्तानअफरोज आलम
कदवादुलाल चंद्र गोस्वामीशकील अहमद खानमोहम्मद शहरयार
कुटुम्बाललन रामराजेश राममहाबली पासवान
कहलगांवशुभानंद मुकेशप्रवीण सिंह कुशवाहा (Cong)
रजनीश भारती
(राजद)		मंजर आलम 
चकाईसुमित कुमार सिंहसावित्री देवी
जमुईश्रेयशी सिंहमो. शमशाद आलम
नवादाविभा देवी कौशल यादवअनुज सिंह
वारिसलीगंजअरुणा देवीअनिता देवी महतो
नबीनगरचेतन आनंदअमोद कुमार अर्चना चंद्रा
रघुनाथपुरविकास कुमार सिंहओसामा शहाबराहुल कीर्ति सिंह
सिवानमंगल पांडेयअवध बिहार चौधरी
छपराछोटी कुमारीशत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लालजयप्रकाश सिंह
काराकाटमहाबली सिंहअरुण सिंह
बक्सरआनंद मिश्रासंजय कुमार तिवारी
कटिहारताराकिशोर प्रसाद सौरव कुमार अग्रवालडॉ गाजी शरीक
बेतियारेणु देवीवसी अहमद 
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election Result, Bihar Election Hot Seat Result, Bihar Election Result Updates
Get App for Better Experience
Install Now