Bihar Election Results LIVE: बिहार में फिर से नीतीश सरकार या तेजस्वी करेंगे उलटफेर, काउंटिंग शुरू

Bihar Election Results LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे 38 जिलों के 46 मतगणना केंद्रों में होगी. बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर बंपर मतदान दो चरणों में हुआ है.

Bihar Election Results
  • बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में लगभग 67 प्रतिशत मतदान हुआ था
  • मतगणना 38 जिलों के 46 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी
  • चुनाव आयोग ने 4372 काउंटिंग टेबल लगाए हैं और 18000 से अधिक एजेंट मतगणना की निगरानी करेंगे
पटना:

Bihar Election Results Latest Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में महीने भर चले धुआंधार चुनाव प्रचार के बाद आज नतीजों का दिन है. राज्य के 38 जिलों के 46 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई है. एग्जिट पोल की बात करें तो करीबन सभी ने फिर से नीतीश कुमार की सरकार की वापसी का संकेत दिया है, हालांकि राजद नेता तेजस्वी कुमार का दावा है कि महागठबंधन सत्ता में आएगा. बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में बंपर वोटिंग हुई थी. विधानसभा चुनाव में 67 फीसदी का रिकॉर्ड मतदान हुआ है.

महागठबंधन और एनडीए का अपना-अपना दावा

महागठबंधन और एनडीए दोनों ने इसे अपने पक्ष में बताया है. एनडीए ने जहां सवा करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये, मुफ्त बिजली जैसे वादों से सत्ता विरोधी असंतोष न होने का दावा किया, वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने 30 हजार रुपये एक साथ देने, हर परिवार को सरकारी नौकरी देने और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे वादों की झड़ी लगाई थी.

  • 243 सीटों पर 2 चरणों में हुआ था विधानसभा चुनाव
  • 67 फीसदी रिकॉर्ड मतदान दो चरणों में हुआ
  • 38 जिलों के 46 केंद्रों में  मतगणना 
  • 8.30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू होगी
  • 4372 काउंटिंग टेबल लगाए गए
  • 106 कंपनियां सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं

243 सेंटरों पर मतगणना

चुनाव आयोग ने बयान में कहा कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना होगी. 243 रिटर्निंग अफसरों के साथ तैनात 243 पर्यवेक्षक की मौजूदगी और उम्मीदवारों और चुनाव एजेंट की मौजूदगी होगी. पूरे बिहार में कुल 4372 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं. एक सुपरवाइजर, एक काउंटिंग असिस्टेंट और एक माइक्रो ऑर्ब्जवर तैनात रहेगा. उम्मीदवारों की नियुक्ति 18000 से अधिक काउंटिंग एजेंट भी मतगणना की निगरानी करेंगे.

Bihar Election Results Live : नतीजों से पहले जीत का दावा, समर्थक कर रहे पूजा, कुछ देर में फैसला

बैलेट पेपर की गिनती सबसे पहले

बिहार चुनाव में सबसे पहले बैलेट पेपर के वोटों की गिनती होगी. ईवीएम की गिनती सुबह 8.30 बजे शुरू होगी. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ बिहार पुलिस को मतगणना केंद्रों पर तैनात किया गया है. बिहार के बाहर से 106 कंपनियां भी सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हैं. 

ईवीएम और वीवीपैट स्ट्रांग रूम में सील

वोटिंग में इस्तेमाल किए गए ईवीएम और वीवीपैट को दोहरी लॉक सिस्टम वाले स्ट्रांग रूम में सील कर सुरक्षित रखा गया है. मतगणना केंद्रों पर दो स्तरीय सुरक्षा है. अंदर की सुरक्षा सीएपीएफ के हवाले है.बाहरी परिधि की सुरक्षा राज्य पुलिस के जिम्मे है. 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई है. 

