मौसम ने किया ऐसा खेला, नीतीश, अनंत, तेजस्वी.. सबने सड़क पर ही लगाया चुनावी 'मेला'

चक्रवात मोंथा के कारण हुई तूफानी बारिश ने रैलियां भले ही रद्द करा दीं, लेकिन नीतीश कुमार, तेजस्वी जैसे कई नेताओं ने जनता से जुड़ने के जोश में सड़क और फोन पर ही चुनावी मेला सजा लिया.

  • बिहार में चक्रवात मोंथा की तूफानी बारिश के कारण कई बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां और सभाएं रद्द करनी पड़ीं
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी में बिना मंच और माइक के जनता से सीधे संवाद करने के लिए रोड शो करते नजर आए
  • खराब मौसम के कारण तेजस्वी का हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो उन्होंने फोन से ही चुनावी सभाओं को संबोधित किया
बिहार के चुनावी मौसम में चक्रवात मोंथा की वजह से बरसी तूफानी बारिश ने नेताओं की तैयारियों पर पानी फेर दिया. बड़े-बड़े नेताओं की चुनावी रैलियां और जनसभाएं रद्द करनी पड़ीं. सीएम नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक अपनी रैलियां नहीं कर पाए. मंच भले ही भीग गया, लेकिन जनता से जुड़ने के जोश में उन्होंने सड़क और फोन पर ही चुनावी मेला सजा लिया. 

मंच भीगा तो नीतीश पैदल निकल पड़े

नीतीश कुमार सड़क पर उतर पड़े तो तेजस्वी यादव ने फोन से ही अपने समर्थकों को संबोधित किया. मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह भी समर्थकों के साथ पैदल चुनाव प्रचार करने निकल पड़े. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में बारिश की परवाह किए बिना सड़क पर उतरकर लोगों से संवाद किया. मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के गंगौर गांव में रोड शो के दौरान बिना माइक, बिना मंच के उन्होंने सीधे जनता के बीच खड़े होकर अपनी बात रखी. 

सीएम ने वीडियो संदेश से रखी अपनी बात

जेडीयू की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहारी होना अब गर्व की बात है. उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं करने और बिहार के विकास को ही हमेशा प्राथमिकता देने की भी बात कही. नीतीश का कहना था कि नवंबर 2005 में उनकी सरकार बनने के बाद से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. 

तेजस्वी ने फोन से सभाओं को किया संबोधित

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हेलिकॉप्टर खराब मौसम की वजह से शनिवार को भी उड़ान नहीं भर सका. इसकी वजह से तेजस्वी ने फोन के जरिए ही सभाओं को संबोधित किया. एक फेसबुक पोस्ट करके उन्होंने बताया कि आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, छपरा और वैशाली जिलों के 16 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाएं हैं. कुछ को फोन पर संबोधित किया है. अब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो बाकी बची 9 सभाओं को संबोधित करने निकले हैं. वीडियो में तेजस्वी गाड़ी में बैठकर फोन से सभा को संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं. 

अनंत सिंह ने भी पैदल प्रचार किया

मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह भी पीछे नहीं रहे. अनंत सिंह ने बारिश की परेशानियों के बीच मोकामा में पैदल यात्रा की और लोगों से संपर्क साधा. मोकामा में ‘छोटे सरकार' बनाम ‘दादा' के बीच चुनावी टक्कर है. अनंत सिंह छोटे सरकार के नाम चर्चित हैं, वहीं  ‘दादा' के नाम से लोकप्रिय सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राजद के टिकट पर मैदान में हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

